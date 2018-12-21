Почему русские не дарят дареное

Дареное — не дарят: на Руси такое правило пошло издревле и неукоснительно соблюдалось в отношении всех даров, как на личном, так и на государственном уровне. Исключения составляли только семейные реликвии — их разрешено было передаривать из поколения в поколение по женской или мужской линии или при брачных обрядах — от жениха невесте либо наоборот. Но только в пределах одной семьи. Такое передаривание было знаком глубочайшего уважения, почтения, принятия человека в самый близкий круг и передачи ему силы предков.

В отношении других подарков передаривание было под запретом. Почему табу было столь строгим? Дело в том, что к подаркам на Руси было особое отношение. Даже герои сказок все самое ценное не находили, не покупали, а получали в дар. Как правило, подарки изготавливались своими руками, поэтому вместе с даром одариваемому передавали частичку своей души, это был оберег, защита на энергетическом уровне. Еще с языческих времен наши предки верили в сакральную, защитную силу подарка (гостинца, как его называли на Руси), считая его оберегом. Передарить — значит оборвать намеренно связь с человеком, который поделился частью себя. Что будет, если передарить подарок? Такая защита перестанет работать, ведь она была «энергетически направленной», заряженной на определенного человека. В результате он лишится защиты, а возможно, если даритель узнает о факте передаривания, и уважения, дружбы. Тот, кому передарили подарок, не получит всей его силы и значимости. Подробнее об этом и других особенностях преподнесения даров на Руси можно прочесть в исследованиях Грызова У. И. «Подарок как информационно-символический феномен».

Причем особое отношение к подарку бытовало не только в обычной жизни, но и закреплялось в государственных «поминках» — дипломатических подношениях от послов и послам других стран. Упоминание об этом можно найти в псковских летописях, описывающих прием даров в 1474 году. Специальный отдел оценивал стоимость, ценность подарка и принимал дипломатическое решение. В том случае, если подарок не нравился, он возвращался обратно — передаривать его запрещалось, это считалось грубейшим нарушением дипломатических правил, политического этикета.

Вельможам тоже запрещалось передаривать подарки, и не только в России. Общеизвестно, что англичане называют бесполезный подарок «белым слоном». Это название было, в свою очередь, заимствовано у Сиама, где король дарил неугодным вельможам белых слонов. Передаривать их категорически запрещалось, а содержать было очень дорого. В результате подданный разорялся, нищал, нередко погибал.

Поскольку даром, подарком может считаться только нечто, сделанное от чистого сердца, передаривать, то есть предавать дарителя, пожелавшего поделиться самым важным и главным, сделать человека близким себе, считается неприличным и неэтичным. Пришли ли эти поверья на Древнюю Русь из других стран или возникли здесь, а затем распространились почти повсеместно, доподлинно неизвестно. Но уважение и дань традициям предков и сейчас заставляют отказаться передаривать подарки, какими бы бесполезными они не показались одариваемому. А может быть, он просто пока не может понять их глубокого смысла, важности для него самого?