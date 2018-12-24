«Я думал, она меня ударит»

Нажитое в браке жилье считается совместным — это должно защищать интересы обоих, но иногда создает серьезные проблемы. Впрочем, если пара принимает решение записать недвижимость на одного из них или на родственников, проблемы могут быть еще хуже. Особенно если то, о чем супруги договорились, каждый из них понимает сильно по-своему. Именно это случилось с предпринимателем из Тверской области — и привело его к личному и профессиональному краху. Максим (имена героев изменены по просьбе рассказчика) поделился своей историей с «Лентой.ру»

Мы с Еленой женаты почти десять лет, ребенок уже во втором классе. Познакомил нас мой бизнес, а теперь из-за него же расстаемся. У меня с начала 2000-х своя языковая школа — в нашем городе она была лучшей, когда открылись, да и вообще дела шли очень хорошо до последнего кризиса. Лена пришла к нам учиться. Характер у нее сложный, очень принципиальная. Это я раньше так думал, сейчас сказал бы жестче. Главное, что переклинить ее может на совершенно непонятных для меня вещах. Постоянно с кассирами скандалит, что обсчитали (хотя с деньгами до недавних пор проблем не было). С охранниками ругается. Знаете, бывает в магазине датчики по ошибке срабатывают — сигнал идет, как будто человек выносит что-то. С каждым, наверное, такое было. Так вот, Лена каждый раз упирается и давай спорить. Нет бы сумку спокойно показать и идти по своим делам. Встает в позу, мол, не имеете права смотреть личные вещи. Естественно, скандал на час, два раза даже до полиции доходило, а уж сколько с администрацией разбирались, это не сосчитать. Причем она вообще не слушает, твердит свое, и все. Не имеете права, где это написано, — и все в таком роде.

В общем, у меня в школе она тоже о чем-то поругалась с секретарем, я как раз на нее тогда внимание и обратил. Вмешался, типа, помочь, клиентоориентированность, вот это все. И закрутилось. Она очень красивая — и интересная, на самом деле. И умница. Если бы не этот ее характер…

Конечно, мы и ругались с ней, и ссорились, но нечасто. Быстро поделили территорию — я понял, где лучше дать ей все делать по-своему, а она не вмешивалась в мои дела. Так и жили — очень счастливо. Я до сих пор так считаю.

Поженились сразу же, через два месяца после знакомства, и обвенчались — Лена верующая, воцерковленная. Я тоже считаю себя православным, хотя так глубоко именно «ритуальная» сторона меня никогда не увлекала. Но я тоже был за венчание, и дочку мы крестили, когда родилась. В остальном Лена на меня никогда не давила особо — сама держала все посты, в церковь ходила постоянно, но меня не упрекала за расхлябанность (мой максимум — несколько дней попоститься, и уже герой).

В общем, мы жили хорошо, и финансово тоже. Бизнес шел, мы купили квартиру, потом еще одну. Вообще, я хотел дачу, но жена уперлась. Сказала — давай сначала вложимся в метры, будем сдавать, а потом дочка жить будет. У Лены тоже были деньги отложены — и она предложила нам скинуться на эту квартиру, а записать на ее маму. Я не возражал — пусть у жены будет «страховка» на всякий случай, мало ли что может со мной случиться в конце концов. Оно и случилось.

Последние лет пять бизнес все хуже и хуже шел — конкуренция росла, плюс тренд на онлайн-обучение. Из-за этого клиентура стала уходить, а я вовремя не понял этого и не предотвратил дальнейшее. Многие стали учиться в московских, питерских сетевых школах или напрямую с носителями — по скайпу. В общем, в 2015-м уже долги приличные нарисовались и с арендой были проблемы. Поговорили с Леной, я колебался — закрыть бизнес и гасить долги потихоньку или попробовать выкрутиться. Все-таки дело всей жизни, любимое. И Лена меня поддержала — давай поборемся. Решили провести акцию — при оплате года обучения полгода бесплатно. Акция сразу пошла, зарплату и премию всем выплатили с этих денег, аренду оплатили. Но это только отсрочило крах — поток клиентов все равно иссякал, и в итоге у нас остались почти одни только «бесплатники». Да и качество, если честно признаться, стало падать: преподавателей стало меньше, зарплаты неконкурентные, нагрузка выросла. И долги в итоге опять набежали, на миллион почти. Конечно, я и кредиты взял, чтоб людям платить.

В итоге хозяева помещения попросили съехать из-за долгов за аренду, а два банка подали в суд из-за долгих просрочек. Замаячило банкротство, а это значит, что квартиру придется продать с торгов, машину, другое имущество. Тут-то я и подумал, какая Лена молодец, что догадалась оформить квартиру на мать. При банкротстве оспорить могут такие сделки, но только за три года — а квартире уже лет пять. Не подкопаешься. Потом прикинул — если ее сейчас продать, хватит со всеми расплатиться, начать с чистого листа. Конечно, я не хотел идти работать «на дядю», полжизни был сам себе хозяин. Но что делать — стал рассылать резюме без завышенных ожиданий. Подумал: это временно, пусть я пару лет поработаю так, перетерплю. Одновременно буду думать, как снова подняться.

Пришел с этим к жене, типа, прости, но придется пока продать наши запасные метры, чтобы не лишиться основных. Уже как с готовым решением. А она ни в какую. Говорит — это квартира для дочери, ребенок в наших долгах не виноват. Я сначала думал, она не понимает, что иначе мы останемся без жилья вообще. Но нет, она все поняла, просто в ее картину мира это не встраивается. «Раз мы сами до этого дошли, так тому и быть. Я твоя жена, буду тебе помогать, как могу, пока суды будут идти, буду поддерживать. Жить будем на мои деньги, если понадобится. Но дочка этого видеть не должна, пусть живет с бабушкой, и живет нормальной жизнью, без приставов, полиции и унижений. А когда все закончится, посмотрим — сможем с тобой остаться вместе, останемся. Нет — разойдемся».

И все. С этого ее не сдвинуть. Я испугался даже — знал, что она принципиальная, но тут просто одержимость какая-то. Как инквизитор: сам виноват — сам и отвечай. Попробовал спорить — хотя вроде ясно, что уже все, предел. Я же ее знаю, чувствовал, что пора отступить. Но тут дело ведь такое, или под суд идти, или все решить миром. И пережал наверное. Она так стала кричать, я думал, она меня ударит. Но нет, у нее все по какому-то своему внутреннему закону. Причем кричала все то же самое, что и до того говорила, один и тот же набор аргументов, даже слова те же. А потом все, замолчала и смотрит. Тут я понял, что все кончилось.

Главное, она не бросает меня, наоборот, вроде как, жертвует собой ради поддержки. Хотя нужна ли мне такая поддержка, не уверен. Ведь мы могли бы просто все решить, продать квартиру, расплатиться и жить как люди. Глядишь, лет через десять новую квартиру бы купили, может, в ипотеку, но все равно. А на ноги и раньше бы встали. А так, получается, все в один момент разрушилось — и работа, и семья. И что делать, пока не знаю.