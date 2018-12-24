Какие желания знаки зодиака загадывают на Новый год

Кто-то под бой курантов мечтает об огромной любви, кто-то — о прибавке к жалованью или о путешествии в экзотическую страну, есть и те, кто грезит о большой, нет, о-о-очень большой власти. Мы подслушали тайные мысли знаков Зодиака и сегодня расскажем, какие желания они чаще всего загадывают, «пока часы двенадцать бьют».

Овен (21 марта — 20 апреля)

Овны конкретны. Они не растекаются мыслью по древу, типа «Хочу любить и быть любимым» или «Мечтаю занять более высокую должность». Они всегда загадывают что-то определенное, и в основном из трех сфер: личная жизнь (отношения со вполне конкретным человеком), карьера (тут скорее ставятся цели, чем звучит просьба «в небеса»), приобретения (покупка чего-то мегакрутого). Ну иногда еще девочки этого знака загадывают себе новую грудь (нос, скулы, волосы — нужное подчеркнуть), а мальчики — победу в каком-нибудь тендере или конкурсе.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Тельцы не очень верят во всю эту дребедень: «Написать, сжечь, смешать с шампанским, выпить», — а потому если о чем и просят Деда Мороза, то в основном о том, чтобы все хорошее, что есть в их жизни, никуда не делось, желают себе позитивной стабильности и отсутствия проблем. И только иногда девочки этого знака, которые более подвержены мистическим настроениям, чем Тельцы-мальчики, загадывают улучшение жилищных условий, обеспеченного мужа, какие-то материальные вещи.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Близнецам сложно сосредоточиться на каком-то одном желании, а потому если они заранее не продумывают свое «самое-самое-самое сокровенное „хочу“, то под бой курантов так и не успевают ни сформулировать свою мечту, ни попросить о ее исполнении — их мысли мечутся, перескакивают с одного на другое, сами себя перебивают. Чаще же всего представители этого знака в новогоднюю ночь загадывают новые вещи и отношения, интересные поездки и, как ни странно, желают „провалиться в тартарары“ своим недругам.

Рак (22 июня — 22 июля)

Раки всегда загадывают что-то по-настоящему значимое. Они искренне верят, что желание, которое является истинной потребностью и которое сформулировано в новогоднюю ночь, обязательно сбудется, а потому подходят к процессу очень серьезно и сосредоточенно. Они просят Вселенную о взаимной любви, о рождении наследника, о мире в семье, порой о здоровье близких. Иногда их „хочу“ касается и чего-то материального, например, если прежнее жилье из-за прибавления в семействе стало тесновато, они могут попросить о новом доме, а если все плохо с деньгами, то о прибавке к жалованью.

Львы не всегда заморачиваются с шампанским и сожженной бумажкой, но свой диалог со Вселенной под бой курантов ведут всенепременно. Чаще всего они просят о том, чего не могут достичь сами, загадывают то, что не в состоянии заработать своими собственными стараниями. Впрочем, иногда они щедро желают чего-то самому близкому человеку, порой вспоминают о чем-то таком, чего хотели, но почему-то не получили в детстве, или через желание ставят себе новую сложную, однако вполне достижимую цель.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Девы крайне редко загадывают желания под бой курантов; кто-то в принципе не верит в эффективность этого способа, считая его антинаучной ересью, кто-то исповедует ЗОЖ и не пьет шампанского, кто-то же уверен: все, кроме здоровья, можно купить, а в трудных жизненных ситуациях магия новогодней ночи бессильна. Те же представители данного знака, которые все-таки решаются озвучить Вселенной свои „хочу“, чаще всего просят каких-то новых знаний, терпения, и да, того самого здоровья ну или тупо денег.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Те Весы, которые еще не нашли свою пару, чаще всего под бой курантов просят о взаимной любви, реже о решении проблем, с которыми по каким-то причинам не в состоянии справиться самостоятельно. Те же представители этого знака, которые уже обрели вторую половинку, в плане новогодних желаний непредсказуемы — они могут желать себе огромного богатства, творческих успехов, популярности, налаживания отношений с врагом, выигрыша в лотерее или даже восхождения на Эверест.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы могут из года в год загадывать одно и то же желание, и никто, кроме них самих, не знает, в чем оно заключается. Дело в том, что представители этого знака никогда не ограничиваются чем-то простым, понятным и незамысловатым, они на мелочи не размениваются, им подавай нечто действительно фантастическое и практически неосуществимое, что-то такое, в чем изначально куча переменных, сопутствующих условий, дополнительных „опций“ и каких-то невообразимых подробностей.

Стрельцы под бой курантов чаще всего загадывают нечто такое, что связано с новой дорогой: путешествие в незнакомую страну, интересный профессиональный путь, перемены, если сейчас что-то в жизни не устраивает. К тому же иногда их новогодние желания имеют отношение к дружбе, к избавлению от межличностных перипетий. А вот если представитель этого знака вдруг решает загадать чисто материальное желание, то оно, как правило, касается техники: получение водительских прав, обретение/покупка автомобиля или какого-то другого персонального транспорта.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козероги верят только в себя, а потому им, как правило, даже в голову не приходит чего-то желать под бой курантов и о чем-то просить Деда Мороза. Они твердо убеждены, что всего, чего они хотят, они добьются и без глупых новогодних ритуалов. Впрочем, иногда девочки этого знака загадывают удачное замужество, мальчики — мировое господство, а сильно возрастные дяденьки, которые уже всего в жизни достигли, но остались в одиночестве, сентиментально мечтают о любви.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеи на новогоднюю ночь оставляют самые невероятные, почти неосуществимые желания. Они просят у Вселенной того, чем абсолютно точно не смогут обеспечить себя сами. Так, например, представителю этого знака о-о-очень хочется в Париж, а деньги есть только на поездку в метро, и взять нужную сумму вообще неоткуда, ну или он мечтает радикально сменить профессию, а прорваться в интересующую его сферу практически нереально, вот тогда он и задействует магию „двенадцати ударов“. Кстати, как правило, удачно.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы чаще всего до первого удара часов сами не знают, о чем в этот раз будут просить Деда Мороза и Вселенную, у них загадывание желания происходит на интуитивном уровне, просто то, чего сейчас стоит хотеть, как бы всплывает в их голове и начинает будоражить их воображение. Иногда мысли Рыб поворачивают в амурное русло, порой в карьерное или финансовое, а бывает и так, что в эту светлую, волшебную ночь они злобно просят наказать того, с кем не в состоянии справиться самостоятельно.