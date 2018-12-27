Почему мужчины избегают «пустых» женщин

Возможно, вы попадали в такую ситуацию, когда с вами флиртуют или даже признаются в симпатии, но дальше ничего не происходит. Это может сигнализировать о том, что вы "пустая" женщина.

Чаще всего, у таких девушек есть красивая внешность, ум и хороший статус, но в них отсутствует изюминка. Мужчины любуются ими, как пустой вазой, но считают нужным обойти стороной и не строить с отношений.

Причины "пустоты" могут быть разными. Зачастую таких девушек не интересует ничего кроме их внешности или им жутко нравятся сплетни, и они ничего не видят дальше своего носа.

Однако, если с вами случалось что-то подобное, не стоит сразу себя приписывать к "пустым" женщинам. Вероятнее всего, ваши интересы не совпадают с мировоззрением окружающих. Также вы можете вести себя слишком замкнуто и недоверчиво к остальным людям, не давая им возможности узнать вас поближе. Это создает ареол "пустоты" вокруг вашей личности и мешает найти новых друзей и спутника жизни.