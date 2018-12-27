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Почему мужчины избегают «пустых» женщин 

Рамблер 8 часов назад
Фото: depositphotos.com
Возможно, вы попадали в такую ситуацию, когда с вами флиртуют или даже признаются в симпатии, но дальше ничего не происходит. Это может сигнализировать о том, что вы "пустая" женщина.
Чаще всего, у таких девушек есть красивая внешность, ум и хороший статус, но в них отсутствует изюминка. Мужчины любуются ими, как пустой вазой, но считают нужным обойти стороной и не строить с отношений.
Причины "пустоты" могут быть разными. Зачастую таких девушек не интересует ничего кроме их внешности или им жутко нравятся сплетни, и они ничего не видят дальше своего носа.
Однако, если с вами случалось что-то подобное, не стоит сразу себя приписывать к "пустым" женщинам. Вероятнее всего, ваши интересы не совпадают с мировоззрением окружающих. Также вы можете вести себя слишком замкнуто и недоверчиво к остальным людям, не давая им возможности узнать вас поближе. Это создает ареол "пустоты" вокруг вашей личности и мешает найти новых друзей и спутника жизни.
Женский форум
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