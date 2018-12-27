Какие проблемы испытывают умные женщины

Умные женщины встречают столько же проблем, сколько и красивые, а порой даже больше.

К примеру, такие женщины могут показаться кому-то чопорными, хотя они стараются сделать все правильно и как лучше. Если у остальных людей есть право на ошибку, то у такой дамы его нет, а если она ошибается, все удивляются или не понимают, что произошло и почему так вышло.

Также окружающие привыкают к здравому поведению девушки и считают, что ей все по плечу, даже когда она нуждается в поддержке.

Зачастую таким женщинам кажется, что они мало делают или ничего не достигли, однако справляются со своими обязанностями (и не только своими) гораздо лучше, чем кто-либо другой.

Им сложно найти достойного собеседника, потому что их широкий кругозор охватывает колоссальное количество интересных тем для разговоров, которые не каждый сможет поддержать.

К тому же таких девушек далеко не всегда понимают мужчины или недооценивают, потому что видят перед собой своего соперника. Но когда такая девушка находит свою вторую половину — этим отношениям может позавидовать каждый.