«Женщине никто ничего не должен»

Психотерапевт и автор книги «Женщина высшего пилотажа» Вероника Хацкевич объяснила SUNMAG, почему из Васи-тракториста невозможно вылепить Абрамовича и зачем нужно научиться видеть другую реальность.

Вероника, благодаря вашей книге «Женщина высшего пилотажа» и открытому общению с подписчиками в инстаграме я в корне пересмотрела отношение к самой себе и к мужчинам, которые меня окружают. Пожалуй, самое важное, что я для себя почерпнула, так это то, что счастье женщины — это только ее ответственность, и оно не зависит от того, любит ли ее «мужчина мечты» или нет, сколько денег у нее в кармане, какую должность она занимает…

Вы говорите об эмоционально зрелом человеке.

И второй момент — это осознание того, что нам никто ничего не должен. Даже собственный муж не должен! Вот это для меня было открытием! Как не должен? Почему не должен? Я же все время от него чего-то ждала: внимания, поступков, подарков… Выносила ему мозг, пилила пилой (шутка), а тут… тишина… И так от этого хорошо и спокойно… Я сама «делаю счастливую женщину». И мне чертовски это нравится!

Действительно, нередко женщина думает, что ей все должны, особенно близкие. А муж — так это самый первый по списку должник! Поэтому большое количество мужчин не спешат брать на себя обременение под названием «брак». Далеко не каждая женщина умеет выстраивать отношения, разделяя ответственность между партнерами, и ключевым моментом здесь является роль женщины как таковой — не дочери, не матери, которыми заменяют полноценную женскую роль и отказываются от нее добровольно, обкрадывая самих себя.

Для тех, кто еще не читал вашу книгу: какая она, женщина высшего пилотажа (ЖВП)?

Это женщина, которая живет счастливую жизнь и это у нее получается классно! Потому что она обладает инструментами, о которых я подробно пишу в своей книге. Если вы утратили мастерство выстраивать все сферы своей жизни или вовсе никогда не владели им, то моя книга вам в помощь!

Расскажите нашим читательницам, что значит ЖЖЖ и как правильно выстраивать свои границы? Зачем это нужно?

ЖЖЖ — это аббревиатура: жить женскую жизнь. Это значит интересоваться чем-то другим, кроме мужчин и отношений с ними! Про границы — это отдельная долгая тема, самая важная в отношениях с этим миром. У каждого из нас есть свое пространство, которое необходимо уважать, и желательно уметь договариваться о ненарушении своих границ и границ партнера. На эту тему у меня есть потрясающий вебинар, от которого все в восторге. На нем было 1 700 человек, и это мой рекорд!

Я прочла много отзывов о вашей книге. Многие девушки признаются, что, несмотря на то что материал подается предельно простым и понятным языком, первые главы даются с трудом, а потом льются слезы, которые не остановить. Честно скажу, и у меня так было. О чем это говорит?

Книга обладает терапевтическим эффектом, поэтому женщины сталкиваются с эмоциональным сопротивлением, блокирующими установками, с проживанием травм из прошлого, разочарованием от нереализованного и различного рода фрустрациями. Все это необходимо пройти для трансформации бессознательного и хорошего результата на выходе.

В своей книге вы уделяете большое внимание позитивному мышлению и объясняете читателям, почему важно фильтровать не только слова, но и мысли. Приводите в пример опыт из квантовой физики. Расскажите, как негативные мысли влияют на нашу жизнь? И наоборот, как будет работать Вселенная, если женщина научится мыслить позитивно?

Позитивные мысли — это урезающее понятие. Нужно научиться видеть другую реальность, ведь от призмы видения реальности зависит результат здесь и сейчас и наше будущее.

Поясните нашим читательницам, что значит ДРУГАЯ реальность?

Другая реальность — это альтернатива той негативной реальности, которую ленивый мозг выбирает автоматически, а мы — это больше чем мозг и способны отделять себя от приобретенного сценария прошлой реальности, отличать его от новой, созданной альтернативной реальности здесь и сейчас.

В нашем интервью мне хотелось бы сделать упор на тему отношений между мужчиной и женщиной. Я правильно понимаю, что психически здоровая женщина любит мужчину не за красивые глаза, а, прежде всего, за хорошее отношение к ней? Все остальное — невротизм?

Верно. Женщины выбирают мужчин неосознанно из-за травмы детско-родительских отношений, продолжая обслуживать эту травму годами. Тем самым лишают себя выбора. Осознанный выбор — это когда я вижу, как человек ко мне относится, и я его выбираю или не выбираю.

Если после свидания мужчина пропадает, то для здоровой женщины это будет означать конец отношений? А для женщины-невротика — начало большой любви? Так?

Все верно. Женщина, у которой в детстве был «холодный» родитель, не упустит шанс залипнуть на мужчину, который к ней безразличен.

В процентном соотношении сколько женщин-невротиков будет из десяти?

Девять целых девять десятых, к несчастью…

Зависимые отношения между мужчиной и женщиной и здоровые — в чем разница? И как понять, что находишься в зависимых отношениях?

«Мне с тобой плохо и без тебя плохо» — это зависимые отношения. Ведь когда плохо, нормальным было бы расстаться, но что-то держит — это и есть зависимость.

А как же отношения, в которых есть треугольник? Если женщина все время влюбляется в женатых мужчин, о чем это говорит? И может ли ЖВП влюбиться в женатого мужчину?

ЖВП — это эмоционально здоровая женщина. Она выбирает для себя то, от чего страдать не будет. А женатый мужчина — это всегда про дискомфорт в конечном итоге.

А если мужчина тот еще ходок? Даже если жена умница-красавица?

Ходок не ходок — ЖВП это не интересует. Если спалился, то рискует потерять такую женщину. Цена измены высока, так же как и высока цена нарушения границ этой редкой и исключительной женщины. Мужчина боится потерять такую спутницу жизни, он дорожит отношениями с ней и поэтому не рискнет лишний раз глядеть на сторону.

А вообще стоит ли прощать мужчине измену? И положа руку на сердце, это реально? Чтобы при каждой ссоре не полоскать старое грязное белье…

Прощать или не прощать — это дело каждого отдельного случая. Но если женщина простила, то должна забыть раз и навсегда, что это было. А поможет ей забыть хорошая компенсация от мужчины. Для каждой женщины компенсация разная — от «прости, любимая» до дома на Лазурном берегу.

Однажды ваша подписчица задала вам вопрос: «Что делать, если мужчина мечется и долго не может определиться между двух женщин?» По-моему, вы ответили, что это признак расстройства личности. Можно поподробнее? Это тоже все из детства?

Да, у мужчины расщепление психики на хорошую и плохую женщину. В одной он не способен увидеть и то и другое, поэтому приходится метаться между двумя.

А если мужчина поднял руку, надо сразу уходить?

Сто процентов, без разговоров.

А игромания, алкоголизм?

Не лечатся. Только ремиссия или переход в другую зависимость.

А если с первой женой вел себя не лучшим образом (гулял, обижал), есть ли вероятность, что со второй женой будет лучше?

С ЖВП мужчина, безусловно, заинтересован в собственном преобразовании, так как такую женщину он не готов потерять.

Как вы относитесь к сожительству?

Я приветствую совместное проживание до брака, где люди могут проверить себя и партнера в быту. Но не больше года, так как потом это уже про использование кого-то кем-то. Скажу про себя, что я официально не замужем и на это есть финансовые причины и выгоды. Только в этом случае я за сожительство без брака. Главное, чтобы всем было комфортно, и для того нужно себя перепроверять.

Что значит перепроверять? Прислушиваться к своим желаниям?

Перепроверять — это провести внутренний разумный анализ самой себя в каком-либо вопросе. Проще говоря, это договоренности с самой собой.

Может ли ЖВП проявлять инициативу в отношениях с мужчиной: делать предложение руки и сердца, дарить дорогие подарки, приглашать на свидания и т. д.

Нет. У мужчины нельзя забирать его природу, а женщины должны позволить себе оставить свою.

Вы согласны с тем, что успех мужчины зависит от женщины? Мол, за каждым героем стоит героиня, которая его вдохновляет на подвиги?

Не согласна. Женщина не способна слепить из Васи-тракториста Абрамовича. Мужчина сам, если захочет, будет искать вдохновение там, где его что-то цепляет. И не всегда это любимая женщина, это может быть товарищ, отец и т. д.

Впереди Новый год. Что пожелаете нашим читательницам?

Встретиться с самой собой как можно быстрее. С этого момента начнутся настоящие чудеса!