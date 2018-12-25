Карьера или призвание — в чем разница?

Казалось бы, что сложного в том, чтобы отличить обычную трудовую деятельность от желания сделать нечто такое, что перевернет жизнь людей?

Иными словами, по мнению большинства, работа — это то, чем вы занимаетесь, скажем, с 10.00 до 19.00 и за что получаете деньги, а призвание — невозможность отказаться от своего занятия, даже если вы не уверены, что оно принесет вам славу или успех.

А вот психологи смотрят на это чуточку шире и предлагают задуматься о том, а что если дело, которым вы занимаетесь так же, в рабочее время и за которое вам также начисляют зарплату, вдохновляет вас и делает лучше? Можно ли тогда говорить о призвании? Разбираемся вместе.

Нет запала и огня

Представьте себе ситуацию: в одной комнате собрались успешные топ-менеджеры, которые в буквальном смысле из кожи вон лезут и изобретают, нет не велосипед, а нечто покруче, чтобы удержать лидирующие позиции компании на рынке и принести своему руководству еще больше прибыли, чем раньше. Эти ассы своего дело, справляются с самыми сложными ситуациями так, словно просто забежали к другу в гости, поинтересоваться, как у него. Они признанные мастера, которых вряд ли кто переплюнет, если бы не одно, но. Во время всего обсуждения в воздухе витало нечто такое, что придавало дискуссии какое-то мрачное настроение. Не было огня и запала — все действовали словно по инерции, выдавая все новые блестящие идеи и гениальные планы.

Так бы продолжалось и дальше, пока один из управленцев не выразил общую мысль: «а для чего мы все это делаем? Мне кажется, нет никакого смысла в том, чтобы выдумывать все новые „па“ лишь бы в очередной раз доказать, насколько наша компания крутая и добавить несколько очков в личную копилку. Возможно, и нашему руководству уже давно это не нужно, но они продолжают „выстраивать стратегии“ лишь потому, что так принято, не более». Другими словами, эти профессионалы не видели смысла в то, что они делают, но по привычке продолжали генерить все более нестандартные идеи, что, собственно, и ожидало от них руководство.

Откуда ноги растут

Психологи утверждают, что в последнее время это вполне обычная ситуация, когда у работников нет понимания того, что их деятельность действительно может принести кому-то пользу (кроме материальной, конечно). Поэтому, чтобы разобраться, где находятся корни данной причины, необходимо условно выделить три уровня смысла: смысл работы, смысл карьеры и смысл призвания.

Например, если вам по сути все равно, что генерить — новый проектный план по сооружению уникальных зданий или план по превращению забытой библиотеки в новое модное место — главное, чтобы за это платили много и вовремя, тогда можно наверняка сказать, что вы занимаетесь работой в чистом виде. Вам не важно, к каким результатам приведут ваши идеи, вам необходимо осознавать, что вы получите деньги за проделанную работу.

Другой момент, если для вас определяющее значение в работе имеет развитие профессионализма, рост статуса, уровня влияния, масштаб власти и глобальность проектов, тогда вы воспринимаете любое порученное вам дело, как еще одну ступень на пути к карьере и оцениваете свои результаты именно по тому, насколько данная работа помогла вам вырасти над собой и своими амбициями.

Если же говорить о призвании, то здесь либо на первый план выходит ваш вклад (что полезного или хорошего вы можете создать для других людей), либо вы просто получаете удовольствие от самого процесса, вне зависимости от того, нравится ли конечный результат окружающим, готовы ли они одарить вас славой или финансовой составляющей. На самом деле, по мнению психологов, абсолютно у каждого человека можно найти все эти три составляющие, другой вопрос — какая из них окажется основополагающей и поможет вам достичь гармонии между тем, что надо и тем, что вы хотите. Определите, какой именно из этих смыслов дает вам энергию двигаться вперед и делать что-то значимое?

Как найти свое призвание и следовать ему

Несмотря на глобализацию процессов, в последнее время все больше сотрудников стремятся найти именно не только финансовую составляющую в своей деятельности, но и свое призвание. Точнее, именно материальная часть, равно как и продвижение по карьерной лестнице, отходит на второй план и им становится гораздо важнее почувствовать себя частью чего-то действительно настоящего.

Специалисты успокаивают, что уровень призвания вполне достижим, нужно лишь определить свои ценности, найти свой источник вдохновения и возможность использовать эти знания в своей работе. Распишите на бумаге, что именно вам нравится в вашей профессиональной деятельности, а что — не очень.

Вспомните о своих талантах (пусть даже скрытых) и подумайте, могут ли они помочь вам раскрыться, достичь определенного результата и ощутить свою значимость? Возможно, в процессе подобного анализа, вы немного скорректируете свои навыки и поймете, что вам нужно двигаться в другом направлении. Или, наоборот, вы в очередной раз убедитесь, что то, чем вы сейчас занимаетесь — и есть ваше призвание. В любом случае, данное упражнение полезно будет пройти, чтобы заранее предотвратить синдром выгорания или корректирования своего жизненного пути.