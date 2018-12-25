Как загадывать желания, чтобы они сбылись

Эти простые способы загадать новогоднее желание подойдут всем — и детям, и их родителям, и тем, кто только собирается ими стать!

Как загадывать новогодние желания во время встречи 2019 года? Своими секретами с «Летидором» поделилась Галина Янко — ясновидящая и психолог.

Для создания атмосферы, соответствующей именно этому Новому году, можно включить один из фильмов или мультфильмов, главными героями которых являются свинки — символ 2019.

«Бэйб: четвероногий малыш», «Три поросенка», «Маппет шоу» с несравненной Мисс Пигги, серия мультиков про Фунтика, «Приключения Винни Пуха» с прекрасным Пяточком, «Арло: говорящий поросенок» — эти художественные и анимационные фильмы можно смотреть всей семьей. Они не только поднимают настроение, но и напоминают, насколько милым и добрым животным может быть Свинья.

Особенно это полезно для детей, ведь, чтобы загадывать желание хозяйке следующего года, ребенок должен испытывать какие-то эмоции к этому персонажу. Да и взрослым не помешает лишнее вдохновение

А теперь перейдем непосредственно к желаниям. Есть несколько простых способов загадать желания и сделать это так, чтобы какие-то из них наверняка сбылись.

Апельсины

Забудьте про ироничный смысл фразы «свинья в апельсинах» и вспомните о том, что главный цвет наступающего года — желтый и все его оттенки. Свинья любит все яркое, поэтому этот способ сработает на отлично.

Вам понадобятся девять апельсинов, прозрачный тонкий скотч и бумага, а еще лучше стикеры с изображением поросенка, на которых нужно написать желание и приклеить к апельсину.

Количество 9 — не случайно, поскольку эта цифра символизирует успех, богатство, достаток и здоровье.

Апельсины с бумажками выкладывают на тарелку 31 декабря рано утром и убирают, например, на балкон. С наступлением Нового года в полночь тарелка ставится в центр стола и все участники по очереди берут один апельсин, разумеется, с закрытыми глазами. Вслух читать то, что написано на бумаге, не нужно, а вот съесть апельсин после этого символического ритуала, надо обязательно.

Игрушечный поросенок

Пишем на листочке свое самое сокровенное желание, причем формулировка должна быть только в настоящем времени: «я рада, что забеременела», «у меня есть такая-то машина», «я доволен своей новой работой», «я учусь на одни пятерки» и тому подобное. Никаких «хочу», «если» и тем более частицы «не». Вселенная любит конкретику и не воспринимает отрицания.

Итак, бумажку с желанием кладем под поросенка.

Это может быть плюшевая игрушка, фарфоровая или деревянная фигурка, которую вы ставите под елку. Когда в полночь начнут бить куранты, нужно взять поросенка в руки, нежно погладить и озвучить свое желание. После новогодних каникул, разобрав елку, положите листок с желанием в коробку с игрушками, а фигурку оставьте стоять на видном месте.

Рисунок

Этот способ подойдет тем, в ком есть творческая жилка.

На листе бумаги нужно нарисовать то, о чем вы мечтаете (можно несколько разных желаний), а в центре рисунка изобразить себя.

От каждого желания провести стрелку к своему изображению, тем самым обозначив, что все это направляется к вам. Те, у кого нет таланта художника, могут нарисовать себя в виде простой фигурки, а желания написать одним словом, например, «любовь», «деньги» или «здоровье».

Рисовать нужно яркими карандашами или фломастерами, но никак не черным цветом.

Готовый рисунок нужно положить в стеклянную баночку и обязательно добавить туда орехи (грецкие или фундук), каштаны или несколько желудей — все это излюбленное лакомство свинок!

Банку стоит накрыть крышкой и поставить в укромное место до тех пор, пока это желание не исполнится.

Общие рекомендации

Загадывая желание, помните, что оно должно быть максимально конкретным. Если вы хотите финансового благополучия, то формулируйте свое желание не просто «я хочу много денег», а «я зарабатываю приличные деньги» или «у меня большой доход».

Если девушка хочет выйти замуж, то она должна точно представить, каким должен быть ее возлюбленный — от внешних данных до характера и жизненных принципов. Если мужчина мечтает об автомобиле, то он должен описать в точности ту марку и модель машины, которую хочет водить. Для детей, особенно маленьких, таких жестких установок не существует, ведь для ребенка важнее сам процесс и подготовка к Новому году, поэтому усложнять все это нравоучениями о том, как правильно загадывать желания, чтобы они точно сбылись, не стоит.

Главное — веселое настроение и праздничная атмосфера!