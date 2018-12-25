5 ужасов среднего возраста у мужчин

Что ожидает спутницу мужчины, который вступил в беспокойную и тревожную пору седины в бороде и беса в ребре?

Человек постоянно живет в кризисе. Сперва у него колики, потом — режущиеся зубы, далее — кризис двух, трех, пяти лет. Потом — стресс от начала занятий в школе, подростковые проблемы — и таким вот нелегким образом доживается примерно до середины жизни. Где нас поджидает — правильно, кризис среднего возраста.

На самом деле большинство из тех, кому уже посчастливилось быть внутри, коротко описывают его примерно таким образом: «да, мы знали, что именно взрослые решают все проблемы — от глобальных до пустячных. Но почему-то никто нас не предупредил, что взрослые — это, собственно, мы». У мужчин эта трансформация часто принимает очень интересные формы. Что же ожидает жену такого страдальца? К чему готовиться и как реагировать на его выкрутасы?

Тоска

Вчерашний веселый и жизнерадостный человек погружается в пучину тоски и печали. Поводом для появления кислого лица может быть все что угодно: тот факт, что сегодня понедельник или какая-нибудь среда, мировой финансовый кризис, не вовремя позвонивший приятель, выходки детей-подростков или игра на рояле соседа сверху.

Делать с этим вряд ли что-то получится: это явление экзистенциального характера, так что его нужно просто пережить. Отрастить персональный дзен примерно до потолка, ходить по дому в наушниках или заняться фитнесом по вечерам. Главное — не излучать слишком явно счастье: страдалец может вообразить, что вы демонстрируете жизнелюбие нарочно, чтобы его позлить.

Беспричинная злость

А злиться он и без того будет налево и направо, притом безо всякого повода. Разумеется, «отводить душу» он станет в первую очередь на своих и близких — на коллег или, упаси боже, начальника злиться ведь нельзя. Во всяком случае, открыто. Именно жена и дети часто становятся объектом бесконечной критики — они внезапно начинают, по мнению главы семьи, не так себя вести. Не так выглядеть, не о том говорить.

Реагировать на его провокации точно не стоит — в противном случае в доме надолго воцарится весьма неприятная атмосфера вечного скандала, а этого никто не хочет. Самым мудрым будет смиренно пропускать мимо ушей бурчания вечно недовольного супруга, а если станет вовсе невмоготу, ненавязчиво посоветовать ему какие-нибудь дыхательные упражнения.

Беспричинная паранойя

Все, что описано выше, — сущие цветочки по сравнению с параноидальными настроениями. Да, мужчина в кризисе, который видит все в черном цвете, еще и подозревает всех подряд во всех смертных грехах. Кто, как не вы, нарочно делает так, чтобы за окном шел дождь — именно в тот момент, когда он собрался пойти на рыбалку, или прыгать на батуте, или заняться еще чем-то невероятно плодотворным? Зачем кот пометил именно его тапки, а ваши оставил в покое? Почему у сына пятнадцати лет слишком громко играет в комнате музыка и кто, наконец, позвонил вам вчера в полдень? По работе? Нет, не отпирайтесь: кругом практически враги, все в опасности, спасать некому — и вообще, покажите свою переписку с давней подругой. Наверняка вы написали ей что-то неприятное про своего драгоценного мужа.

Одна умная женщина, увидев подобные настроения у своего благоверного, просто взяла привычку каждый день писать кому-нибудь о том, какой у нее замечательный, великодушный и прекрасный со всех сторон муж, — и «нечаянно» стала забывать телефон с открытым диалоговым окном в видном месте. Угадайте, улучшилось ли общее состояние ее мужа? Нет, не улучшилось — но характер стал несколько более сносным.

Обидчивость

Он припомнит вам все. Как вел себя на вашей свадьбе ваш троюродный дядя. Как вы запретили ему ехать в горы, потому что на высоте пяти тысяч метров в том году, помнится, было примерно минус сто, а у него была сломана нога и не долечена ангина. Как сын слегка погнул уголок его любимой коллекции марок — ну и что, что ребенку тогда было от роду три дня и вообще муж сам оставил свою коллекцию у него в люльке. И наконец, самое главное — ведь это вы девять лет назад съели последний оставшийся в холодильнике банан, а он вожделел его со страстью Ромео у дома Джульетты.

Делать с обидчивостью можно что угодно — недоуменно хныкать, пожимать плечами или загадочно улыбаться. Главное — не впадать в риторику типа «а ты сам», чтобы не спровоцировать натуральное извержение вулкана. Пощадите свои нервы.

Изменение культурных пристрастий

Мужчина внезапно может начать демонстрировать очень странные изменения в привычках. Например, внезапно полюбит слушать «Ласковый май» или, еще лучше, детские песенки из слезоточивых мультфильмов своего внука. Любители классики могут пристраститься к корейскому рэпу — не спрашивайте, мы сами ничего про него не знаем и знать, по совести говоря, не желаем. Он может начать с увлечением смотреть какие-то непонятные заунывные фильмы вместо старых добрых блокбастеров, его может обуять внезапная любовь к походам в художественные галереи или музеи концептуальной росписи по яичной скорлупе, например.

Пусть себе ходит, слушает, смотрит и восторгается. Ту музыку, которая по душе вам, можно слушать и в наушниках — а этот человек пусть себе занимается чем хочет. Занятый даже такими странными вещами гражданин совершенно точно не будет в это же время выносить вам мозг какими-нибудь неприятными идеями. Что уже прекрасно, не так ли?