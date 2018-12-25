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Психологические трюки, которые помогают преуспеть 

Рамблер 51 минуту назад
Большинству людей хочется быть успешными, но удаётся это, увы, не всем. Зато каждый может использовать приёмы, которые помогут преуспеть в жизни.
Залогом успешности в жизни является правильное распределение времени. Постоянные переработки или работа в круглосуточном режиме без отдыха не приведёт к благополучию и достатку, напротив, такая жизнь изматывает и лишает сил. Если вы задаётесь вопросом, почему вы всё ещё не достигли желаемого финансового уровня, то задумайтесь о том, чтобы найти ещё одну работу, а о том, как делать качественно то, что вы уже делаете, и извлекать из этого большую выгоду.
Видео рассказывает ещё о восьми возможностях для тех, кто хочет стать успешнее.
Психология , Видео
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