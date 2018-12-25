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Как стать счастливее: 5 простых способов 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Полночь в Париже"
Удивляетесь поговорке: "Хочешь быть счастливым — будь им"? Конечно, это не так просто, но все-таки есть способы управлять счастьем.
Отметьте любое свое достижение. Суть в том, чтобы поставить простую цель (например, "приготовить ужин"), достичь ее и непременно себя за это порадовать. Как? Купите себе десерт, который давно хотели попробовать, или примите без спешки ванну с пеной и морской солью. В общем, любой способ себя порадовать подойдет. Если вы научитесь отмечать мелочи, то будете испытывать много маленьких радостей.
Попробуйте что-то новое. Новые эмоции помогают нам познавать себя, развиваться, прогрессировать. Все эти изменения позитивно сказываются на нашем настроении и отношении к себе. Подойдет что угодно: от языковых курсов и творческих мастер-классов до путешествия в другой город или даже страну.
Не сидите без дела. Когда мы в унынии, нам ничего не хочется делать, никого не хочется видеть. А вот наш мозг устроен по-другому: чтобы настроиться на позитив, ему нужно действовать. Это должно активировать левую лобную долю, отвечающую за оптимизм. Выберетесь с друзьями в кино или кафе, попробуйте навести порядок на рабочем столе или в гардеробе или просто прогуляйтесь в одиночестве. Чем чаще вы будете активны, тем быстрее создадутся новые нейронные пути счастья.
Планируйте будущее. Планирование вызывает у нас возбуждение, поскольку связано с достижением целей. Если вы загрустили, запланируйте что-то масштабное, например, празднование собственного дня рождения в другой стране. Но на самом деле, достаточно просто помечтать о том, что ждет впереди, или обсудить с кем-то свои планы на ближайший месяц.
Вспомните, за что вы благодарны прямо сейчас. Вы удивитесь, если мы посоветуем вам искренне порадоваться за то, что вы здоровы, у вас есть семья и деньги на еду. Однако испытывать благодарность очень полезно. Со временем вы научитесь обращать внимание на такие вещи, которые, на первый взгляд, само собой разумеющиеся.
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