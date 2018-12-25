Как распознать «маменькиного сынка»

Вступая в отношения с новым партнером, мы не всегда можем предугадать, кем он окажется. Особенные трудности возникают с инфантильными мужчинами. WomanHit.ru разобрался, возможно ли стать главной женщиной в их жизни

Не правда ли, часто вы слышите, как ваши подруги при обсуждении мужчин вдруг упоминают такого персонажа, как «маменькин сынок»? После чего следуют длительные рассуждения, стоит ли вообще вступать в отношения с таким мужчиной, а если стоит, то как его перевоспитать. Мы задумались, а поддаются ли коррекции такие мужчины?

Портрет типичного «маменькиного сынка»

Во многих классических произведениях литературы встречается такой мужской персонаж, который по описанию «хуже ребенка», «шагу ступить не может, оранжерейное растение». В словаре русского языка определение таких мужчин: «нерешительный, бесхарактерный. Лицо мужского пола, которое не может принимать решения, не приспособлен к жизни».

Денис Фонвизин , русский писатель, создал целое произведение «Недоросль», в котором помещик говорит Митрофану: «Ну, Митрофанушка! Ты, я вижу, матушкин сынок, а не батюшкин!»

Как видите, «маменькины сынки» были всегда. И это не какой-то побочный эффект из-за слишком быстрого развития современного общества, а вполне себе объяснимое социальное явление.

Откуда они появляются

С рождения и до 3-х лет ребенок плотно связан с матерью энергетической и психологической связью. После 3-х лет он начинает формироваться как отдельная от матери личность и тянется к мужской ролевой модели, то есть к отцу. По различным обстоятельствам ребенок, в данном случае мальчик, остается в энергетическом поле матери.

Есть несколько причин, по которым матери трудно отделить свою личность от личности ребенка:

1 причина: Женщина живет без мужчины (неважно, по какой причине). Подсознательно она чувствует, что сына отпустить не к кому.

2 причина: Недоверие женщины к мужчинам. Она не уважает сильную половину человечества, пренебрежительно относится к мужской силе. Для таких женщин любой мужчина — ребенок.

3 причина: Женщина пытается уберечь дитя от плохого влияния окружающего мира.

4 причина: Женщина пытается спроецировать на сына модель своего отца, внимания которого ей недоставало в детстве.

Подводя итог, «маменькин сынок» не появляется внезапно, он формируется с раннего возраста.

Каковы шансы его изменить

Многие женщины, столкнувшись с таким проявлением крепкой связи матери и сына, ошибочно считают, что такой человек несчастлив и его нужно немедленно спасать. Однако не спешите с выводами. На самом деле и мать, и сын получают взаимную выгоду от таких отношений. Ни в коем случае не пытайтесь конкурировать или еще хуже — критиковать его мать, вы все равно проиграете в этой женской «битве», ведь его мать была задолго до вас и останется с ним и после вашего разрыва.

Изменения возможны только в том случае, если он сам этого захочет, когда будет готов уйти от этой душащей любви. Если вы будете пытаться заменить ему мать — это начало конца ваших отношений.

Как правильно поступить

1 совет. Когда вы знакомитесь с мужчиной, понаблюдайте за его отношениями с мамой. Кто чаще выходит на связь — он или мама, когда начал жить отдельно, какие у него отношения с папой.

2 совет. Распознав «маменькиного сынка», не спешите удалять его номер из списка контактов. Возможно, вы сможете стать именно той женщиной, которая изменит его мировоззрение. Но это реально только в том случае, если ситуация не сильно запущена.

3 совет. У таких мужчин есть свои плюсы: они мягкие, чувствительные, уважают женщин.

4 совет. Поучитесь у его мамы: присмотритесь, как она готовит, за что хвалит его, чем гордится. Не нужно слепо копировать ее модель поведения, просто постарайтесь настроиться на ее эмоциональную волну.

5 совет. Когда у вас появится сын, не нужно его сильно опекать. В 2—3 года он должен войти в контакт с отцом, потому что ни одна, даже самая прекрасная, мать не заменит мальчику отца.

Есть вещи, которые вы не можете изменить, но зато можете выбирать свое окружение. Следуйте своим идеалам и будьте верны собственным ценностям. При этом старайтесь увидеть хорошее и в других людях, особенно если собираетесь строить отношения с выбранным мужчиной.