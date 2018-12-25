Как не ломать голову над мелкими задачами

Порой мелким проблемам придается слишком большое значение. О них не стоит думать днями и ночами, а лучше отнестись к проще, и гениальное решение тут же найдется.

Какие ошибки чаще всего тормозят нас в решении проблем?

Преувеличение

Самая частая проблема в решении мелких задач — ее преувеличение. Проследите за собой: бывает ли, что задача выглядит сложной, но когда она выполнена, возникает вопрос: «И все?». Если да, то запомните о вашей особенности и в следующий раз при любой сложности вспоминайте, что все легче, чем кажется.

Вина на себя

Все попадали в ситуацию, когда вовремя сделать что-либо не получалось и вспоминалось об этом, когда прошло уже немало времени. Тут начинается чувство неорганизованности и вина себя самого.

Что делать? Понять, что лучше поздно, чем никогда. Перестаньте себя обвинять, ведь момент уже упущен и нужно думать, как можно исправиться. Возможно, не все так плохо и другой человек еще хочет получить от вас что-то.

Зацикленность

Просидев над формулой несколько часов задача все еще не решилась? Смените фокус на абсолютно другое дело. Затем вернитесь к задаче как сторонний наблюдатель — попробуйте решить ее с другим подходом. Скорее всего, взглянув на задачу с самого начала, вы наконец увидите ошибку.