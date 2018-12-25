Какие символы во сне связаны с сексуальностью

Совсем не обязательно видеть по ночам эротику, чтобы пускаться в рассуждения об удовлетворенности или фрустрации

Наше подсознание имеет свои мыслеформы для передачи нам определенных посланий. Юнгианская терапия, например, рассматривает определенные образы во сне как метафоры конкретных тем. Ниже сон нашей сновидицы, а потом поговорим, что там о сексуальной энергии.

«Я верхом на коне отправляюсь на прогулку. Я боюсь, что он не будет слушаться, но он чуткий и управляемый. Мы поднимаемся в гору по узкой тропинке-серпантину. Мне страшно, что он соскользнет с узкой тропинки или не впишется в поворот, но он легко и уверенно преодолевает подъем, ему неведомы мои страхи. Весна, то время, когда все растаяло, но еще не расцвело, мы выехали к большому озеру, через которое проложен деревянный мост, мы перешли по нему шагом. Мост очень длинный и заканчивается беседкой, как будто созданной для свиданий и романтических встреч — красивая с резными лавочками, подушками, качелями. Она ограждена тросом, преграждающим свободный вход. Рядом с ней висит прейскурант на аренду, стоит стол, за которым тетенька продает билеты. Дальше дороги нет — тупик. Мы разворачиваемся назад, конь считывает мои мысли о том, что мы медленно едем, и пускается в галоп по деревянному мосту. Мне страшно, что доски проломятся под его копытами, или что я плохо сижу в седле на галопе. Но мы несемся по мосту радостно и уверенно».

Самый главный образ — это конь. Он-то и трактуется как символ необузданной сексуальности. Однако во сне нашей героини он вовсе не необуздан, он вполне послушный, чуткий, хоть и мощный и живой, но в целом синхронизированный с ней. Речь идет здесь скорее всего о том, как сновидица воспринимает свою собственную сексуальную энергию, несмотря на страхи, вполне в согласии со своей чувственностью и привлекательностью. А дальше — самое интересное. Конь, да и она на нем верхом, не могут проехать вдоль билетера, да и некуда ехать. Возможно, это символ ее ограничений, верований и стереотипов относительно того, что можно ей, а что нельзя. Насколько ее сексуальной энергии в жизни есть дорога. Дело не столько в обольщении и флирте, а в способности привлекать к себе других, очаровывать, интриговать, влюблять в себя. Судя по сну, сновидица пока ищет выход своей природной, жизненной энергии, сталкиваясь с неосознанными «прейскурантами», «но» и «нельзя». Не могу знать наверняка, но встречает она «тетеньку»-билетера. На будущее я бы порекомендовала проверить, какие догмы и правила в том, чтобы быть привлекательной женщиной, в ее семье транслировались мамой, бабушкой и другими родственницами по женской линии.

Из значимого для сновидицы — ее контакт с чувственностью, страстью, сексуальностью вполне ощутимый, динамичный и живой. А это уже полдела. Гораздо легче исследовать ходы выражения этой энергией, чем в результате травматичного опыта искать, как подобный контакт со своей энергией обрести.