Привычки, которые мешают вам разбогатеть

Привычки — это наше все. Именно привычки управляют вашей судьбой. Хорошие привычки ведут к богатству и счастью, а плохие, наоборот, тянут на самое дно.

Многие люди всю свою жизнь тратят на то, чтобы заработать целое состояние. Однако зачастую выходит так, что, сколько бы они ни вкладывали сил и времени в работу, деньги не задерживаются в их карманах. Многие психологи сходятся во мнении, что в вечной погоне за финансовым благополучием мы порой не замечаем, что сами же и становимся причиной своей бедности. Корни проблемы не во внутренней жадности, а в неправильных привычках и установках, которые автоматически тянут на финансовое дно. Ведь богатым или бедным человека делает прежде всего его сознание. Редакция WMJ.ru перечислила основные привычки, от которых вам стоит избавиться, чтобы встать на правильный путь к успеху.

Привычка окружать себя несчастными людьми

Психологи уверяют, что личность формирует окружение. А ведь так и есть! Не зря мамы в детстве грозили нам пальчиком, если вдруг тянуло дружить с хулиганами, объясняя запрет просто: с кем мы общаемся — от того и набираемся. Не секрет, что круг общения сильно влияет на наши желания, цели, уверенность, веру и жизнь в целом. Чтобы самому стать успешным человеком и постоянно самосовершенствоваться, необходимо общаться с людьми, которые многого добились в жизни и являются для вас вдохновляющим примером.

Привычка ждать чуда

То призового билетика, то повышения зарплаты, а то и даже наследства от какой-нибудь богатой тетушки. Но под лежачий камень вода не течет. Нет, конечно, в жизни случаются такие сюрпризы, но не стоит сильно рассчитывать, что чудо случится именно с тобой. Дайте себе другую установку: «Хочешь быть богаче — действуй»! Ну а если вас все же суждено найти клад с сокровищами, пусть это будет приятным бонусом, а не ваше спасение. Запомните: богатые и успешные люди — люди действия, они не ждут подачек и не рассчитывают на чью-то помощь. Бедные люди — люди бездеятельные, они вечно ждут подарков судьбы, которые наконец изменят их жизнь к лучшему.

Привычка тратить много времени на сон

У успешных людей так: все важные моменты обсуждаются рано утром! Пока люди, привыкшие вести размеренный образ жизни, только-только просыпаются, активные персоны успевают решить несколько важных дел и удвоить прибыль. Поэтому советуем вам сейчас же поставить будильник на несколько часов раньше, результат не заставит себя долго ждать.

Привычка заниматься тем, что не нравится

У бедняка всегда найдется десять виноватых, сотня оправданий и тысяча причин, почему он должен ходить на нелюбимую работу. Он живет лишь мыслью о пятнице, проклинает начальство, но все равно каждый понедельник безропотно шагает в офис. На занятие своим делом у него, как правило, не хватает смелости. Так, ничего не меняя, человек проживает собственную жизнь. Год за годом. Звучит грустно, не правда ли? Но позитивная сторона здесь в том, что вы знаете, над чем стоит начать работать, чтобы исправить ситуацию. Смелее…

Привычка винить в неудачах других

Оглянитесь на свое ближайшее окружение. Неужели это оно виновато в том, что ваша жизнь сложилась именно так, а не иначе? Правда в том, что человек сам делает определенный выбор, который, собственно, и влияет на его судьбу. Поэтому поймите, что вам никто ничем не обязан и ответственность за свои поступки несете только вы.

Привычка жалеть себя

Часто люди видят корень своих проблем в окружающем, будь то неблагоприятное географическое положение, недостатки фигуры, бедная семья, недостаток образования, жизнь не в той стране, так еще и нос с горбинкой. В арсенале бедного человека есть десятки поводов себя пожалеть, а капитал на жалости не заработаешь.

Привычка зацикливаться на деньгах

Чем более навязчивой становится мысль о деньгах, тем дальше от вас ваше заветное богатство. Бедные люди обычно мечтают о зарплате со множеством нулей (причем работа, естественно, должна быть полегче и попроще), об островах, на которых можно ничего не делать, и о прочих золотых рыбках с волшебными палочками. Успешные люди не зациклены на деньгах — они работают для удовольствия, нацелены на результат, сосредоточены на реализации идей и планов, а не на приумножении капиталов. Бедные люди боятся потерять «нажитое непосильным трудом», а успешные и богатые стремятся к созиданию, не боясь рисковать и терять, — в этом и есть их главное отличие.

Привычка покупать товары на распродажах

Это, кстати, весьма спорный момент. Зачем тратить баснословные суммы на те или иные вещи, когда можно купить то же самое во время различных акций и распродаж? Однако состоятельный человек покупает по сниженной цене только активы, а на все остальные аукционные товары он даже не взглянет. Так, возможно, пора перестать тратить последние средства на уцененные вещи и приобретать что-то одно, но действительно стоящее?

Привычка зависеть от чужого мнения

Успешный человек ценит свою индивидуальность и не зависит от мнения окружающих. Бедный, как правило, наоборот, львиную долю своего времени и сил расходует на поддержание благоприятного мнения о себе в глазах других людей. При этом он ориентируется на более удачливых и сильных, что, в принципе, похвально, но чаще всего сравнение не в его пользу, что дает ему еще один прекрасный повод для нытья и жалоб.

Привычка жить в иллюзиях

Беднякам присуща серьезная ошибка мышления — проецировать жизнь других людей на свою. Многочисленные сериалы, художественные книги и истории звезд только подстрекают их к этому. Наслаждаясь приключениями других, бедные живут в иллюзиях и тени успеха своих кумиров. Не рискуют переступить через сомнения и страхи. Боятся начать с малого и по кирпичикам самим строить свою судьбу.