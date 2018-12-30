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Тест: кто вы на вечеринке? 

Рамблер 58 минут назад
Фото: depositphotos.com
На любом мероприятии можно встретить несколько типов людей: кто-то любит заводить новые знакомства и общаться со всеми без разбору.
Не важно о чем идет речь, ведь для таких людей сам факт беседы и есть цель. А кое-кто, напротив, старается как можно меньше привлекать к себе внимание.
Кто-то вечно ищет приключений, нарывается на драку, спешит "разобраться в ситуации" и показать, кто тут главный.
А есть и те, кто просто всем доволен: такие люди беззаботно и с улыбкой пляшут на танцполе с самого старта тусовки.
А к какому типу людей относите себя вы? Ответьте на несколько вопросов нашего теста и узнайте: кто вы на вечеринке?
Психология , Тесты
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