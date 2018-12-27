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Забыть старое: 14 рекомендаций, как быстрее пережить расставание 

Карельские вести 7 часов назад
Фото: Карельские вести
После расставания порой кажется, что лучшее, что можно сделать, — это сидеть и рыдать. Вовсе нет! Вот несколько рекомендаций специалистов о том, как быстрее пережить разрыв и вернуться к нормальной жизни.

1. Да, у тебя еще будет секс

Даже если сейчас это кажется нереальным. Тебя еще будут любить (в том числе взаимно), и жизнь не заканчивается.

2. Расставания неизбежны

Да, это очень обидно, особенно в первый раз. Но они — часть жизни, и это очень полезный опыт.

3. Ты будешь часто его вспоминать

Любимое кафе, блюдо, тайная фраза… Но оглянуться не успеешь, как все забудется и можно будет спокойно есть гамбургер, не вспоминая о привычках бывшего.

4. Просить помощи не стыдно

В том числе врачебной. Если чувствуешь, что не справляешься, не держи это в себе, будет хуже.

5. Положись на друзей

Но не пользуйся их вниманием к ситуации слишком долго. Они пожалеют и приласкают, однако полгода разговоров на одну и ту же тему мало кто выдержит.

6. Апатия — тоже эмоция

Ты можешь испытывать широкую гамму чувств после расставания, в том числе никаких. Все они помогут быстрее восстановиться.

7. Нет определенного периода, после которого надо перестать страдать

Порой его пытаются вычислить, например, как половину срока, проведенного вместе. Но всем нужно разное время.

8. Ты можешь его ненавидеть

Но не делай это главной эмоцией, не подчиняй свою жизнь придумыванию планов мести.

9. Это не твоя ошибка

Вы расстались не потому, что ты недостаточно хороша для него, или по другой, столь же глупой причине. Это неправда.

10. Не общайся с ним в соцсетях

Даже если очень хочется. Лучше удалить его из френд-ленты, а не подглядывать.

11. Не пиши ему в нетрезвом виде

Даже если прекрасно помнишь номер. Отдавай телефон друзьям — и пусть помогают следить.

12. Не думай о его новой девушке

И уж тем более не сравнивай себя с ней! Это бессмысленно и вредно для самооценки.

13. Если отношения были не из лучших, порадуйся их окончанию

Ты часто нервничала и расстраивалась? Отлично, что они закончились и ты можешь нормально жить дальше!

14. Отношения не сложились, потому что были неправильными

И это — самый важный урок. Теперь у тебя есть опыт, который не позволит повторить ошибки.
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