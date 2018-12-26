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Как добиться исполнения желаний в наступающем году 

Вечерняя Москва + ещё 1 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Большая часть россиян загадывают заветные желания в новогоднюю ночь. Но чтобы мечты и планы осуществились недостаточно только мысленного пожелания.
Психолог Дмитрий Ершов советует формулировать желание четко и ясно, понимая что нужно для достижения целей.
— Если такая ясность возникает, соответственно, есть вероятность, что и год будет прожит не спонтанно, абы как, а в контексте имеющихся целей. И есть вероятность, что эти цели будут достигнуты,
— пояснил эксперт «МИР 24».
Также необходимо определить, какая именно сфера важнее: добиться карьерного роста, построить крепкую семью, преуспеть в финансовой сфере.
При достижении поставленной задачи психолог не советует руководствоваться принципом "цель оправдывает средства". Рассуждая и действуя таким образом, человек может не получить удовлетворения даже после того, как получит то, что хочет.
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