Как добиться исполнения желаний в наступающем году

Большая часть россиян загадывают заветные желания в новогоднюю ночь. Но чтобы мечты и планы осуществились недостаточно только мысленного пожелания.

Психолог Дмитрий Ершов советует формулировать желание четко и ясно, понимая что нужно для достижения целей.

— Если такая ясность возникает, соответственно, есть вероятность, что и год будет прожит не спонтанно, абы как, а в контексте имеющихся целей. И есть вероятность, что эти цели будут достигнуты,

— пояснил эксперт «МИР 24».

Также необходимо определить, какая именно сфера важнее: добиться карьерного роста, построить крепкую семью, преуспеть в финансовой сфере.

При достижении поставленной задачи психолог не советует руководствоваться принципом "цель оправдывает средства". Рассуждая и действуя таким образом, человек может не получить удовлетворения даже после того, как получит то, что хочет.