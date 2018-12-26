На какой руке лучше носить часы женщине

Наручные часы — это популярный аксессуар, который с удовольствием носят не только мужчины, но и женщины.

Поскольку в прошлом часы оснащались специальным механизмом завода, их носили на левой руке. В противном случае поддерживать механизм в рабочем состоянии было неудобно. С течением времени необходимость ручного завода исчезла. Однако привычка носить часы на левой руке осталась.

Кроме этого, существуют определенные медицинские рекомендации относительно того, на какой руке лучше носить эти аксессуары женщинам.

Древние учения

Согласно медицинскому древнекитайскому учению «Фукури», на запястьях человека присутствуют энергетические точки, отвечающие за работу сердца. Китайцы верили, что часы способны сбивать или наоборот, нормализовать их работу. Самая важная точка имеет название «Цунь». В том случае, если ее стимулировать неправильно, это отрицательно скажется на работе сердечной мышцы.

Поскольку у девушек наиболее активная точка располагается на правой руке, часы советуют носить на левой руке.

Если учитывать древнюю теорию, аксессуар будет обеспечивать пассивной точке более активный темп. Соответственно, ритм на обеих руках будет совпадать.

Конечно, прислушиваться к мнению китайских мудрецов вовсе не обязательно. Однако многие исследователи заметили удивительную связь между часами на руках и биением сердца.

Советы психологов

Психологи давно отмечают, что женщины не обращают внимания на активную руку. В основном, представительницы слабого пола носят часы так, как им удобно. После исследований в данной сфере сделаны некоторые выводы — часы на активной руке носят только амбициозные девушки с высокой жизненной энергией.

Все же, большинство специалистов рекомендует женщинам носить часы на правом запястье. При этом неважно, какая рука является активной. Данное утверждение можно объяснить тем, что каждый человек ассоциирует подсознательно левую сторону с прошедшим, а правую — с будущим. Несмотря на то, что перечисленные факты многие отнесут к числу суеверий, пренебрегать ими не рекомендуется.