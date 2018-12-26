5 причин отказаться от новогоднего корпоратива

Конец декабря — сезон корпоративов. Компании лихорадочно ищут свободные рестораны или празднуют прямо в офисе, причём происходит всё по единому сценарию: большие расходы, алкоголь, обилие нездоровой еды, снова алкоголь, сомнительные конкурсы и забавы, за которые потом будет неловко перед коллегами. Откуда у нас вообще взялась традиция устраивать корпоративы? Не приносят ли они больше вреда, чем пользы? Может, стоит вообще отказаться от них? Вот 5 причин не проводить новогодний корпоратив.

Причина 1: Рестораны и их новогоднее меню

предварительно оговорённое меню и реальные блюда на столах могут отличаться;

вместо дорогого сыра могут нарезать «сырный продукт», в бутылку от элитного вина — незаметно налить дешёвое;

официанты ловко уносят наполовину полные тарелки с нарезками и салатами, чтобы потом переложить их на чистое блюдо и подать следующим гостям (а возможно, это вы доедаете за предыдущими клиентами);

залежалое мороженое мясо прекрасно идёт на «свежий шашлык», колбаса с истёкшим сроком годности — на оливье;

в итоговый чек могут включить блюда и напитки, которых на столе не было, или увеличить количество поданных продуктов (вместо 5 графинов сока — 7, и так далее) — редко кто проверяет каждое наименование. Больше всех радуются наступлению новогоднего сезона владельцы ресторанов. Для них корпоративы — это возможность хорошо заработать и заодно избавиться от неходовых продуктов и просрочки. Поскольку корпоративы проходят под градусом, на качество еды мало кто обращает внимание. Главное, чтобы её было визуально много. Этим и пользуются недобросовестные рестораторы, применяя эти и другие хитрости:

В результате ваш коллектив получит застолье с продуктами сомнительного качества, да ещё и по завышенной цене. В лучшем случае это будут потраченные впустую деньги и тяжесть в желудке, а в худшем — пищевое отравление и визит в больницу под самый Новый год.

Причина 2: Алкоголь и похмелье

Почему на корпоративах так много пьют? Наверное, потому что вы отдыхаете не с друзьями, а с почти чужими людьми, с которыми вы просто делите один офис, и общих тем для разговора у вас маловато. Выпивка создаёт иллюзию раскрепощения и непринуждённой обстановки. Кроме того, пьяную публику любят и официанты, и ведущие.

Нетрезвый зритель простит огрехи наспех составленной программы и не будет возмущаться из-за глупых конкурсов. Да и провести трезвого клиента, подсунув ему завышенный чек, будет не так-то просто. Не будем писать о вреде алкоголя — это известно всем.

Вместо этого предлагаем задуматься: если без рюмки вы некомфортно чувствуете себя в этой компании, стоит ли вообще приходить? Может, пусть рабочие отношения останутся рабочими, а веселиться и отмечать праздник лучше в кругу тех, с кем вам интересно и без выпивки? Добавьте к этому риск необдуманных слов и поступков, который резко повышается с каждым выпитым бокалом. Вы точно не пожалеете потом, что рассказали болтливой коллеге подробности своей жизни или высказали неприятному начальнику всё, что вы о нём думаете?

Кроме того, гости корпоративов — это традиционный контингент травмпунктов под Новый год. Выяснения отношений на таких посиделках могут быть очень горячими. А если после «праздника» сесть пьяным за руль, это может закончиться трагически.

Причина 3: Расход

На корпоратив уходят очень большие деньги, и особенно обидно, если он оплачивается вскладчину. Если вы не пьёте, то вам всё равно придётся платить за чью-то выпивку. Но даже если по счёту платит организация, радоваться не стоит. Может, лучше найти этим деньгам более достойное применение? Например, можно закупить на весь коллектив абонементы в бассейн, а если бюджет не так велик, то хотя бы ежедневники на следующий год. Часто корпоративы оправдывают желанием подружить сотрудников. Если это так, то лучше заказать выездной тренинг с профессиональным психологом. Идеи могут быть самые разные, и тратить праздничный бюджет на алкоголь и несвежие продукты — пожалуй, самая неудачная.

Причина 4: Неприятные воспоминания

Вы замечали, что игры и конкурсы на свадьбах и корпоративах часто имеют эротический подтекст или ставят целью показать участника в нелепом и смешном виде? Действительно, все эти затеи с лопанием воздушных шариков пятой точкой мало кому доставят удовольствие на трезвую голову. Подумайте, вам правда хочется танцевать в обнимку с малознакомым коллегой из отдела продаж? Или хочется смотреть, как сослуживцы переодеваются в нелепые костюмы, предложенные ведущим? Человеку думающему и уважающему себя и других такой юмор не придётся по вкусу. А те, кто решит заливать смущение алкоголем, будет некомфортно чувствовать себя в первый рабочий день, слыша за спиной, что она — та самая Лена из бухгалтерии, которая на корпоративе напилась и… Продолжение можно себе представить.

Причина 5: Отношения в коллектив

Как мы уже сказали, ваши коллеги не должны в обязательном порядке быть вашими друзьями. Возможно, даже лучше поддерживать с сотрудниками деловые, а не приятельские отношения. Тогда будет проще высказать рабочую критику, поручить трудную задачу и распределить премии. Если же в коллективе есть панибратство, то за каждым рабочим решением люди будут видеть личные мотивы.

Чтобы этого не происходило, лучше сохранять отношения нейтральными, а совместные пьяные посиделки этому точно не способствуют. Кто-то из читателей возразит: «Вы что, против праздника? Против развлечений и общения?» Разумеется, мы только за праздники и общение, если и то, и другое приносит пользу и радость самому человеку и окружающим. Но проблема в том, что многие праздники обросли традициями, которые приносят пользу разве что производителям алкоголя. Если вы и ваши коллеги живёте осознанно и ведёте здоровый образ жизни, то вам стоит задуматься, нужен ли вам корпоратив в его привычном понимании. Вы наверняка придумаете, каким более полезным и интересным мероприятием его можно заменить!