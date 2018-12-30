Что загадать знакам зодиака под бой курантов

Через день наступит Новый год, а это значит, что совсем скоро все знаки зодиака будут загадывать желания, давясь обгоревшей бумажкой, запивать ее шампанским. Что же стоит попросить у Желтой Земляной Свиньи в первую очередь — в нашем материале.

Овен

С детства милашкам Овнам не хватает признания их великого гения, постоянной лести, аплодисментов по поводу и без и безграничной любви от всех вокруг. Можно, конечно, попросить у Желтой Земляной Свиньи слепого поклонения от каждого смертного, но мы советуем пойти иначе — загадать эгозакатывающую машинку. Этой хорошей вещью, кстати, можно и с Львицами делиться.

Телец

Грузовик с деньгами. Нет, малышка Телец хлеб без соли не доедает, скажем больше — как хорошая девочка она с первой же своей зарплаты откладывает 10 процентов на сберегательный счет, поэтому над суммой ее накоплений слюной могут давиться члены Свидетелей Иеговых, создатели финансовых пирамид и Лепреконы. Телец просто хочет еще больше денег. Зачем? Неизвестно. Вполне возможно, что она строит секретную базу по добыванию философского камня, или же просто копит на золотую ванну, в которую, естественно, вместо воды будет «набирать» деньги.

Близнецы

Для полного счастья Близнецам нужно попросить у судьбы машину времени. Это единственное, что поможет Близнецам убежать от рутины, несносного босса, наскучившего любовника, да и от зимы тоже. Но какое блаженство, путешествуя по эпохам, напяливать на себя разные наряды и разные роли: фаворитка французского короля, болотная ведьма, жена декабриста, английская суфражистка, член испанской инквизиции — как же все вкусно, ом-ном-ном.

Рак

Для того чтобы иной раз было больше причин тыкнуть грязным носком в глаз домашнего, или дать мастер-класс «как нужно правильно мыть руки», или отвести свою душеньку ультразвуковой сиреной, встроенной в горло Рака, советуем загадать ей еще одного-двух деток на 2019 год. На худой конец — попросить у Деда Мороза огромного песеля или стервозную кошку.

Львица

Огромной кисе в этом году точно стоит загадать большую и чистую любовь. При этом любовь должна себя почтенно вести, каждое утро в постель кофе подавать, массировать сильные лапищи, покупать сумочки из крокодильей кожи, дорогие машины и большие квартиры, восхвалять неземную красоту кисы и смешно шутить. И, может быть, тогда Львица соблаговолит ответить взаимностью простому смертному миллиардеру, а если что не по ее плану, то его самое ценное пополнит личную коллекцию нашей кисы.

Дева

Деве в этом году, как и во все прошлые, стоит попросить у звезд хотя бы полкило мозга для своих близких и любимых. Бедная Дева уже устала всех вокруг поучать и показывать, как именно нужно делать правильно. На самом деле мы уверены, что «наращивание» мозга не поможет ни Деве, ни ее близким, ведь спокойная и удовлетворенная Дева — это волшебство какое-то, а волшебство бывает только в сказках. Поэтому Дева может и дальше просить побольше разума в головы своих домашних, а они, в свою очередь, девиной кончины.

Весы

Весам нужна стабильность. Да, звучит нереально, но некоторые у Деда Мороза и богатых женихов просят, а он исполняет, что удивительно. Крошке Весам так важна гармония в отношениях, работе, психологическом состоянии, что она воображает ее каждый вечер перед сном, а утром вновь начинаются сомнений в том, что приготовить на завтрак, на чем добраться до офиса. Весы, смело съедайте «сгоревшую» стабильность, запивая ее шампанским, заедайте оливье и тортом, чтобы наверняка.

Скорпион

Малышки Скорпионы, продавшие свою душу Дьяволу давным-давно, получают все блага этого мира без очереди, и, спрашивается, что тогда просить? Загадать под бой курантов ложку доброты в бочку яда? Фу, какая гадость! Поэтому посоветует попросить хотя бы маленькую порцию любви. Говорят, что от романтических чувств человек становится добрее, но у человека душа есть, а у Скорпионов — красота. Несмотря на это, возможно, что и на наших красоток это правило распространяется. Для пущего эффекта близким Скорпионихи (если такие герои есть) советуем подарить ей велосипед. Если уж почтальона Печкина двухколесный раздобрил, то на Скорпионе точно сработает.

Стрелец

Авантюристки-Стрельцы от этой жизни берут все, не задумываясь о последствиях. Гонять на скутере от акул, покорять Эверест в одиночку, лазить по горам без страховки, прыгать с парашютом в море — всем бы так жить. Поэтому Стрельцам стоит «заказать» у звезд 9 жизней, чтобы попробовать что-то хардкорнее, например, пойти на курсы шпагоглотателей или научиться укрощать пираний.

Козерог

Козерожкам в самый раз в этом году попросить у мироздания диких безумств, на которые они, железные леди, не способны, таких, от которых было бы стыдно даже Близнецам. Но, естественно, чтобы в перерывах можно было работать и отвешивать злые шуточки коллегам. И, конечно, нужно попросить побольше храбрости, чтобы лишний раз не спасовать перед лицом этих самых безумств.

Водолей

Гениальная Водолей и тут должна отличиться — ей стоит попросить у звезд всего, но понемножку. Если любви, то безответной, если счастья, то кратковременного, денег — фальшивых, детей — не своих, здоровья — физического, чтобы от этого всего хотелось плясать, разбрызгивая слезы на поворотах. Ведь ничто не должно отвлекать ее от талантливых идей и их воплощения, а гениальные мысли, как мы помним, на сытый живот не приходят.

Рыбы

Мы желаем Рыбам в грядущем году реже уходить в астрал и больше приспосабливаться к реальности, и поэтому советуем попросить у их рыбьего бога розовые очки заменить адово-черными, через которые Рыбки вместо улыбок будут видеть средние пальцы, вместо добрых друзей — улыбающихся чертей, а вместо огромного и комфортного офиса — до красна раскаленную сковородку с шипящим маслом на ней. Может быть, благодаря этому опыту они, наконец, поймут, что их жизнь — хоть и неидеальная, но вполне неплохая.