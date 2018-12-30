Чему нас учит расставание: 5 жизненных уроков

Неважно, сколько проблем было в ваших отношениях, и что стало их причиной — все равно расставание причиняет боль. Ведь вместе с партнером уходит и часть вашей жизни.

Одни пытаются сделать вид, что ничего не произошло, другие злятся и жаждут реванша, третьи надеются вернуть любимого человека, другие же просто погружаются в депрессию. Но рано или поздно мы смиряемся. И вот тогда наступает время для выводов. Итак, пять жизненных уроков, которые мы получаем после разрыва.

Все проходит

Да, сейчас вам сложно в это поверить, но время, расстояние и новые эмоции лечат даже вдребезги разбитое сердце. Проходит все, и ваша боль тоже не будет длиться вечно. Исключение — если вы сами упорно цепляетесь за прошлое. И это следующий урок.

Прошлое нужно оставить в прошлом

Иногда нужно уметь отпустить — и человека, и все свои чувства, чтобы иметь возможность пойти дальше. Некоторые считают, что это равносильно проигрышу, но на самом деле вы выигрываете себя и свое будущее, которое зависит только от вас. И это подводит нас к третьему уроку.

Ваше счастье — в ваших руках

Только вы можете возродить себя, сделать свою жизнь по-настоящему счастливой, наполнить ее радостными эмоциями и новыми впечатлениями. Ваше счастье зависит только от вас, и не связано с присутствием других людей. Если вы действительно дорожите собой.

Научитесь любить себя

Это не так просто, как кажется. Любовь к себе не имеет ничего общего с самоуверенностью и эгоизмом. Нужно принять себя целиком, со всеми достоинствами и слабостями, научиться слышать себя, чутко относиться к своим желаниям и целям. Чтобы полюбить другого человека, для начала нужно обрести любовь к себе.

Радость — в мелочах

Обычно мы гораздо чаще обращаем внимания на свои неудачи, обиды и печали. А все хорошее воспринимаем как должное. Научитесь радоваться даже повседневным мелочам: хорошей погоде, обновке, интересному фильму, встрече с друзьями, наконец, коту, который уютно устроился под вашим боком. Запоминайте приятные моменты, и однажды вы поймете, что по-настоящему тяжелых вещей в жизни не так много. Все дело — в вашем отношении.