5 вещей, которым нужно поучиться у немецких женщин

Несмотря на разницу в воспитании, мировоззрении и жизненных ценностях, каждая женщина так или иначе стремится реализовать себя и быть по-настоящему счастливой.

Мы собрали несколько полезных уроков от немецких фрау, которые научат заботиться о себе и своем личном пространстве.

Женская мудрость

Не смотреть на мужчину как на способ решения проблем

И дело тут вовсе не в эмансипации или желании превосходства. Ведь люди — они не навсегда. Твой спутник и верная опора может потерять работу, уйти от тебя или просто уйти из жизни. Конечно, важно знать, что есть на кого положиться в трудную минуту. Но если ты не научишься самостоятельно решать свалившиеся на тебя проблемы, потом будет еще сложнее. Страсть постепенно сменяется бытом, и это часто влечет за собой уйму негативных ситуаций и эмоций. Вы два взрослых человека и вы должны облегчать жизнь друг друга, ведь для этого вы идете по жизни плечо к плечу.

Быть собой, а не просто чьей-то домработницей, матерью или женой

Немки не яростные карьеристки и совсем не уменьшают значение материнства или замужества, как это может показаться на первый взгляд. Просто они не делают это целью своей жизни. Они реалистки. Они готовы ко всему. Бесплодие одного из партнеров, отсутствие человека, с которым могли бы завязаться серьезные отношения, — это реалии современного мира. Здесь женщина такая же личность, как и мужчина. И если мужчина в возрасте и без семьи считается «старым волком», то она — «старая львица», а не «пустоцвет» и несчастное создание. А если всё-таки посчастливилось, и в доме слышен топот крохотных ножек, то мудрая немка не станет скрывать свои старые увлечения и интересы.

Да, она мать и жена, но еще она любит заниматься дайвингом и делать татуировки, к примеру. У нее множество личных интересов и дел. Ведь это так важно — чувствовать себя личностью и быть счастливой при любых обстоятельствах.

Личная жизнь других людей — их личное дело

В Германии никогда не услышишь в свой адрес вопросов вроде «Почему ты не замужем / без бойфренда / еще не родила?». Даже о возрасте они спрашивают крайне редко и довольно осторожно. Многих это удивит, но не любят немцы говорить про чужую личную жизнь, и всё тут. Может показаться, что это свидетельствует о какой-то черствости или отсутствии душевности. Но через некоторое время начинаешь понимать, что это правильный подход. Рассказать о своих внутренних переживаниях или проблемах можно сестре или маме, к примеру, но только если действительно того хочешь. Ведь неприятно, когда дергают за самые неприкасаемые ниточки без спроса. Личная жизнь на то и личная, чтоб самой искать причины и выходы.

Нужно быть проще

Фрау крайне редко о чём-либо умалчивает или плетет интриги. Если ей что-то не нравится, она так и скажет. Если ей лень идти на встречу с подругой, она не ищет глупые отмашки, а просто не идет, ведь ей не хочется сегодня. Со всеми же бывает. Если у нее упадок сил или депрессия, она не насилует себя работой или делами, а просто идет к врачу и берет больничный, чтобы разобраться в себе и просто отдохнуть. Если ей не удобно на каблуках, она не носит туфли, а переходит на кеды.

Естественная красота

Кстати, о внешнем виде. Многим из нас кажется, что немки перегибают палку со своим наплевательским отношением к внешнему виду. Мы ведь привыкли, что каждый день, каждый поход на работу или в магазин — праздник. А вот у немецких женщин ракурс отношения к своему внешнему виду вполне адекватный: если это не светский прием или свадьба, значит удобные брюки, обувь на плоском ходу и натуральный мейкап — это выбор дня. И даже такой простой, казалось бы, и не очень женственный образ можно сделать привлекательным. Брюки могут быть простыми, удобными, но в то же время элегантными. Вместо броского макияжа — необычные украшения. А здоровые, аккуратные и ухоженные волосы — самый женственный элемент образа.

Бери на заметку эти полезные советы для женщин и будь счастлива!