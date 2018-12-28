7 самых действенных способов привлечь деньги

Первое правило: никогда не комкайте деньги, аккуратно складывайте их в кошелек. Идеальный вариант — если все купюры сложены одна к одной по достоинству, от большей к меньшей. Остальные правила и ритуалы ищите ниже.

Получите деньги в подарок

Если вы живете семьей, постарайтесь вместе с новогодними подарками одарить друг друга деньгами, причем не важно, какое достоинство будет у этих купюр. Самое главное, чтобы в новогоднюю ночь к вам в виде подарков пришли деньги. Это усилит ваши возможности получать прибыль весь следующий год.

Поставьте под елку свинью-копилку

Для того чтобы привлечь деньги в новом году, купите свинью-копилку. За пару часов до боя курантов поставьте ее под елку. Положите в копилку золотые монетки разного достоинства, предварительно отполировав и почистив их до блеска. Пусть они там находятся до тех пор, пока в доме стоит елка.

Когда после новогодних праздников вы решите ее убрать, свинью-копилку поставьте на подоконник в той комнате, где проводите больше всего времени и которая считается вашей. Копилка будет приумножать ваше благосостояние, хранить и беречь даже те деньги, которые находятся не в ней, а, например, на вашем счете в банке. Всё это будет работать на расширение и усиление денежного канала в 2019 году.

Сделайте талисман

В новогоднюю ночь положите под столом на стул крупные купюры. Чем больше, чем лучше — тем самым вы пригвоздите деньги к вашему дому. После боя курантов, когда все уберете со стола, спрячьте купюру в потайное место. Это и будет вашим новогодним талисманом.

Визуализируйте денежный поток

Рекомендую всем в период новогодних каникул воспользоваться еще одним простым способом привлечения денег: перед сном закройте глаза и мысленно представьте, как красивые золотые монеты и денежные купюры — рубли, доллары, евро, фунты стерлингов — сыплются на вас как водопад. Так вы сформулируете посыл Вселенной, что вы готовы получить деньги.

Вырастите свое денежное дерево

Есть еще очень интересный способ привлечения достатка в семью. Возьмите монеты и положите их в тарелочку, наполненную водой. Поставьте ее на подоконник в новогоднюю ночь. Ваша вода зарядится на привлечение материальных потоков.

Через трое суток полейте этой водой все цветы в доме. Тогда растения начнут работать на привлечение денег в течение всего года. Дом будет сам привлекать деньги. А монеты спрячьте в потайное место.

Купите кошелек правильного цвета

Цвет кошелька или портмоне тоже влияет на притяжение денег. Самым мощным магнитом для денег является красный. Мужчины, скорее всего, с кошельком такого цвета ходить не будут, поэтому им можно выбирать традиционный черный или темно-коричневый, а лучше зеленый — цвет денег. А еще этот цвет очень любит символ предстоящего года — Земляная Свинья.

Портмоне или кошелек должны быть выполнены из натурального материала, например, кожи. Лучше всего покупать кошелек на растущую Луну. Если портмоне износилось и стало потрепанным, без всяких сожалений избавьтесь от него и купите новое.

Заведите финансовую подушку безопасности

Деньги любят счет. Будьте бережливы и экономны: сорить деньгами в этом году не стоит, хотя многие знаки будут иметь постоянный денежный поток. Лучше воспользоваться моментом и отложить деньги на сберегательный счет, которым вы сможете воспользоваться лишь через какое-то время. Настройте свою зарплатную крату так, чтобы отчисления шли автоматически каждый месяц. Желательно, чтобы подушка безопасности составляла 2–3 ваших зарплаты, тогда вам будут не страшны ни поиски новой работы, ни проблемы со здоровьем.