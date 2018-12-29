Как правильно загадывать новогодние желания

Новый год — то самое время, когда можно мечтать и быть уверенным, что самые сокровенные желания точно исполнятся. А чтобы это случилось наверняка, предлагаем вам на выбор несколько лайфхаков. Но для начала определитесь в своих мечтах, а то ненароком можно получить от судьбы то, что вам в принципе и не нужно было.

Написать желание на листке под бой курантов

Это, пожалуй, один из самых популярных способов загадывания желаний в новогоднюю ночь. Смысл его заключается в том, чтобы успеть написать свое желание на бумажке, поджечь, растворить пепел в бокале шампанского и выпить содержимое до дна. И все это проделать до тех пор, пока бьют куранты. Если все сделать правильно, то задуманное непременно осуществится. Однако если вас не прельщает мысль пить напиток с пеплом, тогда попробуйте воспользоваться испанским способом. Для жителей этой солнечной страны, например, виноград является символом богатства, счастья и благополучия. Поэтому они считают, что если загадать желание и успеть съесть 12 виноградинок, пока часы отсчитывают наступление Нового года, то удача точно не покинет вас с ближайший год и исполнятся самые заветные мечты.

Нарисовать мечту

Для тех, кому привычнее выражать свои мысли в рисунках, рекомендуем воспользоваться данным способом. Возьмите лист бумаги, яркие краски и попытайтесь подробно, до мелочей, изобразить то, о чем мечтаете. Причем сделать это обязательно до полуночи, иначе ничего не получится. Сверните рисунок и перевяжите его красной лентой, а потом растопите воск и «запечатайте» свое творение. На получившейся печати можно вывести свои инициалы и повесьте этот сверток на елку. В новогоднюю ночь аккуратно снимите рисунок и уберите в укромное место. Когда ваше желание исполнится, не забудьте достать творение, сжечь его и подумать над следующей мечтой.

Сформировать коробку желаний

Возьмите небольшую коробочку и украсьте ее по своему усмотрению и не забудьте сделать «петельку», чтобы ее можно было повесить на елку. Затем напишите свое желание на листке бумаги, сверните и положите его в коробку. Когда начнут бить куранты, еще раз озвучьте свое желание, прикоснитесь левой рукой к коробочке и произнесите: «Желание тайное станет реальным». Снимите коробочку, листок с желанием отправьте за окно и верьте, что все обязательно исполнится.

В новогоднюю ночь прогуляться по улице

Но не просто продефилировать туда-обратно, а сделать это по правилам. Согласно народным приметам, в новогоднюю ночь нужно облачиться в синюю одежду и взять с собой какой-то деревянный предмет (это может быть какой-то сувенир, поделка, веточка или просто деревянный брусок). Пять раз обойдите свой дом вокруг, каждый раз, не забывая стучать по порогу и приговаривать: «Козочка, красавица! Жду тебя! Приди и исполни…» и озвучить свою мечту. На пятый раз вы после этих слов должны оставить свой деревянный предмет возле порога и отправляться спать. Только помните, что до утра нельзя произносить ни слова (ни с кем не разговаривать) иначе ваше желание не исполнится.

Воспользоваться «шпаргалкой» по знакам зодиака

Эксперты напоминают, что загадать желание можно и по инструкции, подходящей для того или иного знака зодиака. Например, Овнам, Львам и Стрельцам поможет в исполнении задуманного огонь. Необходимо зажечь свечу и, глядя на пламя, представить то, что вы хотели бы получить в наступающем году. Периодически проделывать подобный ритуал со свечами, чтобы зарядиться энергией и жизненными силами. Раков, Скорпионов и Рыб будет поддерживать вода. Достаточно смотреть на водную гладь, представлять свою заветную мечту и ждать, пока она исполнится. Тельцов, Дев и Козерогов будут вдохновлять еда и деньги. Необходимо «заговорить» монетку и носить ее с собой в качестве талисмана. И помните, что пока ваша мечта не исполнится, постарайтесь никому не давать деньги в долг, иначе ненароком «отдадите» и свое финансовое благополучие. Близнецам, Весам и Водолеям рекомендуется мечтать о сокровенном, глядя на небо или в шумной компании друзей. Главное — отчетливо представлять, что именно может сделать вас счастливым и не размениваться по мелочам.

Раздать символичное число подарков

Согласно народным поверьям, чтобы исполнилось желание, связанное с материальным достатком, необходимо подготовиться заранее и действовать наверняка. Подготовьте символические презенты (это может быть что-то, связанное с наступающим символом года, фрукты, конфеты и прочее), упакуйте их в яркую обертку и, после того, как под бой курантов еще раз мысленно попросите то, что бы вам хотелось изменить в 2019-м, отправляйтесь на улицу и раздайте все свои презенты. Только помните, что количество подарков должно равняться последним двум цифрам наступающего года — в данном случае их будет 19. Только когда будете раздавать свои презенты, не забудьте желать людям финансового благополучия в новом году. И тогда вам все вернется в гораздо большем объеме.

«Законсервировать» свои мечты

Данный способ подходит тем людям, которые хотят «всего и сразу» и никогда не могут выбрать что-то конкретное. За неделю до новогодней ночи обзаведитесь красивой банкой, а точнее — сами декорируйте обычную стеклянную тару, чтобы она выглядела по-новогоднему. В данном случае пригодятся и ленты, и мишура, и еловые ветки и шишки, и конфетти и блестки — все, на что хватит вашей фантазии. Не забудьте нарезать цветные бумажки, написать на каждой свои мечты и желания, свернуть их трубочками и опустить в «волшебную» банку. Под бой курантов «законсервируйте» вашу емкость и наклейте на нее красивую этикетку «не вскрывать до следующего года». Эксперты утверждают, что в течение года ваши желания будут исполняться. А проверить вы это сможете, когда будете готовиться к следующему новогоднему празднику, перечитывать то, что писали ранее и придумывать для себя новые цели и мечты.

Написать письмо Деду Морозу

Вы считаете, что давно выросли и писать подобные послания вам уже не положено по статусу? А вот и зря! Эксперты уверяют, что даже если в свое время ваши родители заботились о том, чтобы утром вы находили под елкой «сладкий» подарок, то исполнение всех остальных желаний — дело рук именно Деда Мороза. Только постарайтесь писать искренне и не переходить сразу к списку того, что вам непременно нужно получить в новом году, а для начала рассказать о своих чувствах, сомнениях и переживаниях. И, кстати, письмо, совсем, необязательно относить на почту — можно открыть окно, сложить из вашего послания самолетик и запустить его в небо. Желания точно исполнятся, не сомневайтесь.