3 шага, чтобы разорвать больные отношения

Все мы помним цитату из легендарного фильма Вуди Аллена «Любовь и смерть»: «Любить — значит страдать». К сожалению, для некоторых женщин это настоящий девиз в отношениях с противоположным полом, и они из раза в раз кидаются в безлюбовную связь с «подонками».

Больные отношения — это любые отношения, в которых вы несчастливы. Неважно почему — потому что он пьет или потому что каждый день играет в видеоигры, а может, просто периодически намекает, что вам не мешало бы скинуть пару кило. Как правило, из таких отношений сложнее всего выходить, потому что в них попадают женщины, которые подсознательно их ищут и не готовы их прекращать. Хотя, казалось бы, почему не расстаться с человеком, с которым тебе плохо? На это есть ряд причин:

Жизнь в треугольнике

В психоанализе для объяснения нездоровой модели поведения людей внутри группы есть такое понятие, как треугольник Карпмана. В этом треугольнике есть всего три драматические роли — жертва, преследователь и спасатель, причем они не статичны, а постоянно переходят по кругу. Например, есть муж-жертва, жена-спасатель, мать мужа — преследователь. Мать постоянно пилит мужа, он пьет, жена забирает его из вытрезвителя и дает ему деньги. Потом матери становится плохо (сын довел), она переходит в статус жертвы, жена начинает спасать мать, а муж обижаться и преследовать жену. По сути, треугольник, так или иначе, выгоден всем участникам процесса, так как он позволяет им не брать ответственность за собственные поступки и решения, оправдывать свои действия благими намерениями и паразитировать друг на друге, а также в награду за это получать сильные эмоции и право не решать свои проблемы.

Вторичная выгода

То есть то, что удерживает человека в том проблемном состоянии, в котором он находится, в данном случае в нездоровых отношениях. Например, вашу подругу бьет муж, она каждый месяц попадает в больницу, куда несутся с цветами все родственники, дежурят у ее постели и гладят по волосам. Время идет, а от мужа-драчуна ваша подруга все никак не уходит. Почему? Да потому что вторичная выгода (внимание со стороны окружающих) для нее более весомый «дивиденд», чем безопасность. Конечно, это результат психологической травмы в детстве и поведения «родитель-ребенок». Например, родители обращали на нее внимание, только когда она заболевала. Со временем у нее сформировался четкий паттерн поведения «Чтобы тебя любили, нужно испытать боль», который привел ее к агрессивному партнеру.

Созависимость

Это самая частая причина, по которой мы остаемся рядом с наркоманами, игроманами и алкоголиками. Это тоже формат треугольника, только вполне себе однотипный: человек забывает про свою жизнь, пытаясь спасти того, кто идет на дно. Созависимость очень часто находит «хороших девочек», которым с детства твердили про общественный долг и помощь близким. Их личные границы абсолютно слабы перед общественными, поэтому они на всю жизнь приклеены к тому, кто якобы нуждается в помощи. Другой типаж жертв созависимости — потенциальные спасатели из треугольника, которым родители внушали, что любить можно только за какие-то достижения. Например, за спасение чужой жизни.

Низкая самооценка

Причем в отношениях с токсичным мужчиной она, как правило, доходит до самого дна. Абьюзер очень боится, что вы помашете ему ручкой и уедете в закат, поэтому его самая главная задача — уверить вас в том, что вы страшная, толстая и никому не нужны. Тогда вы никуда от него не денетесь. Поэтому обычно, когда вы замечаете, что ваши отношения нездоровые и пора уходить, моральных сил и уверенности в себе, чтобы сделать это, не остается. Еще один вариант — женщины, которые попадают в минусовые отношения с мужчинами. Они очень часто приходят на тренинги вроде «Глубокий горловой — легко» с несчастным видом и фразой «Помогите, чтобы он меня полюбил». А потом отправляются в кабинет хирурга делать новую грудь. Или попу. Или волосы в салон наращивать. Это те самые девочки, которых ругали за четверки и ошибки в сольфеджио. Они уверены, что любовь нужно заслужить, за нее нужно бороться. Минетами и красивой попой. А сделать им нужно только одно — полюбить себя.

Зависимость от эмоциональных качелей

Эмоциоманы — отдельный вид зависимых, они жаждут постоянной драмы, которую дают им токсичные мужчины. Измена, избиение, а потом бриллианты и заваленная розами комната — как раз тот нездоровый сценарий, на который подсаживаются впечатлительные девочки и не могут с ним расстаться. Такие паттерны, конечно, тоже родом из детства — из сказок, из поведения родителей или знакомых.

О том, как выйти из порочного круга, мы узнали у эксперта — психолога, семейного психотерапевта и сексолога популярной сети «Тренинг-центр СЕКС.РФ» Натальи Романовской.

Болезненные, нездоровые отношения не приносят нам счастья, ущерб от них гораздо значительнее редких проблесков радости. Поэтому единственный выход — бежать. Даже если тебе кажется, что ты его сильно любишь, у вас двое детей и ипотека. Но, чтобы сбежать, надо сначала понять, что нужно бежать.

Поэтому первый шаг к тому, чтобы выйти из подобных отношений и никогда в них снова не попадать, — осознание. Треугольник Карпмана страшен тем, что его участники находятся в зоне психологической слепоты, следовательно, не могут осознать проблему. Поэтому для начала нужно задать себе вопрос: «Что я чувствую?» «Что я чувствую, когда он приходит пьяным домой, когда он играет сутками в видеоигры, когда он меня оскорбляет?» А потом: «Что я могу сделать, чтобы это прекратить? Поговорить? Уехать? Попросить помощи?»

Шаг второй — изоляция. То есть получить возможность быть независимой от партнера. Лучше всего спокойно продумывать пути к отступлению, особенно материальные, может быть, наконец-то выйти на новую работу, взять ипотеку, освоить новую профессию.

Шаг третий — повышение самооценки. Лучше всего делать это в двух направлениях: «Я — женщина и „Я — личность“. „Я-личность“ — это карьера, социальное положение, взаимодействие с людьми. Здесь отлично помогут психотерапевт, повышение квалификации, какие-то места, где твои деловые качества смогут оценить. Для „Я-женщины“ здорово подойдут секс-тренинги (повышение сексуальной самооценки вообще очень вдохновляет на поиск нового партнера), спорт, салоны красоты. Такой комплекс поможет тебе в дальнейшем полюбить себя, выбрать мужчину для гармоничных отношений и не попасть в лапы абьюзера.