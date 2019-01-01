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Тест: что мешает вам разбогатеть 

Рамблер 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
Кажется, что некоторым удача сама идет в руки, тогда как вам приходится прилагать немало усилий, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Деньги дают невероятную свободу, вы можете заниматься всем, чем пожелаете, и помогать тем, кто нуждается. Но даже благие намерения не всегда становятся залогом высоких доходов.
Часто получается так, что вроде бы трудолюбивые и упорные люди упираются в потолок и дальше никак. А вчерашние троечники только успевают считать деньги и зарабатывают все больше. Как так получается. По-настоящему успешные люди обладают определенным набором личных качеств, которые позволяют им всегда и во всем находить выгоду. Возможно, что-то вы делаете не так.
Пройдите тест и узнайте, почему вы все еще не можете считать богатым человеком.
Психология , Тесты
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