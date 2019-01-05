5 вещей, которые не стоит требовать от мужчин

В отношениях оба партнера начинают что-то требовать друг от друга. Совершенно забывая, что, по сути, никто никому ничего не должен. И все, что мы делаем для другого человека, должно быть искренне, а не по принуждению. Часто завышенные требования к своим вторым половинам предъявляют женщины. Но есть вещи, которые не следует требовать от мужчины. Никогда.

Он не должен меняться просто потому, что вы так хотите

Часто женщины уверены в том, что смогут изменить любимого человека «в лучшую сторону». И начинают предпринимать попытки «вылепить» из мужчины удобного для себя партнера. Но в конце концов в 99% терпят фиаско. Вы встретили человека, у которого уже сформировались свои привычки, взгляды на жизнь, круг общения. Вырвать его из его же жизни просто потому, что так было бы удобно вам, не совсем честно, вам так не кажется? Если человек заинтересован в отношениях с вами и видит, что вас что-то не устраивает, он будет стараться измениться сам. Если же нет, — нет смысла тратить нервы и, брызгая слюной, доказывать свою правоту. Люди не меняются. По щелчку пальцев уж точно.

Он не должен думать только о вас

Нет, разумеется, поддержка любимого человека очень важна, но это вовсе не означает, что нужно перекладывать все проблемы на широкие мужские плечи. У вашего благоверного наверняка ничуть не меньше вопросов, которые ему приходится решать. Но это не значит, что вы не можете попросить о помощи, когда вам это действительно необходимо.

Стоит запомнить еще одну важную вещь: его отношения с семьей — отдельная тема. И хотя бы поэтому мужчина не может думать только о вас. Требовать ограничить общение с родителями, братьями и сестрами вы не вправе.

А еще не забудьте, что у него есть друзья. С этим тоже придется смириться. Отличный вариант: стать своей в его компании.

Он не должен ограничивать свое общение с детьми от других отношений

Если у ваш избранник уже успел стать отцом, дети не должны стать причиной ваших конфликтов. Во-первых, вы наверняка знали о том, что в жизни вашего мужчины есть человек, которому он обязательно будет уделять время (это идеальный вариант, конечно). Общение мужчины с ребенком, разумеется, не должно сказываться на ваших отношениях, но и требовать, чтобы он ограничивал встречи с детьми, вы не можете. В конце концов, отношение к детям от предыдущего брака поможет вам понять, как ваш мужчина будет вести себя с вашим общим ребенком.

Он не обязан отказываться от своих интересов

Судьбоносная встреча с вами не означает, что мужчина должен бросить всю свою жизнь к вашим ногам. Разделять все ваши интересы он точно не должен. Конечно, порой дамам этого очень хочется, но, положа руку на сердце, хотели бы вы всегда быть «под колпаком»? Ведь если для близкого человека сойдется свет клином только на вас, это чревато гиперопекой. Оно вам надо? Да и скучно станет с мужчиной, у которого нет своих увлечений и интересов. Так что смиритесь с выездами на рыбалку или традиционными банными днями вашего любимого. В конце концов, у вас появится время и для себя. У вас же тоже есть хобби, верно?

Он не обязан вас содержать

Почему-то порой, повстречав своего «принца» некоторые самодостаточные и вполне уверенные в себе дамы почему-то превращаются обратно в маленьких девочек, которым необходимо, чтобы о них заботились и оплачивали все их капризы. Большинство мужчин, кстати, вовсе не против содержать своих любимых женщин. Особенно если те воспитывают их общих детей и не могут внести свою лепту в семейный бюджет. Речь, конечно о настоящих мужчинах, которые не станут кичиться тем, «кто в доме хозяин».

А вот напоминать мужчине о том, что он обязан содержать вас просто потому что он мужчина, с вашей стороны будет абсолютной глупостью. По сути, все, что мы делаем, мы делаем по доброй воле, тем более в отношениях. Никто никому ничего не должен. Точка.