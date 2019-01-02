Нужно ли загадывать желания в новогоднюю ночь

Загадывание желаний в новогоднюю ночь — всеми любимый ритуал, вокруг которого всегда много суеты. Принято же думать: все, что загадаешь под бой курантов, непременно сбывается. Но что происходит на самом деле? Мы формулируем мечту, не план, а нечто масштабное и немного иллюзорное. Мы не видим своего участия в осуществлении этой мечты, надеясь на благосклонность судьбы. Чем отличается мечта от плана?

План, как правило, нечто реальное, требующее лишь вашей мотивации и отсутствия лени. Например, научиться водить машину или похудеть. Согласитесь, для реализации достаточно ваших действий.

А вот с мечтами психика обращается чуть иначе. По факту это что-то, чего очень хочется, но для реализации чего многого не хватает.

"Мечтаете переехать в другую страну? Но для этого нужно шаг за шагом постепенно приближаться к задуманному. Выучить язык, накопить денег, подумать о жилье и работе в незнакомом городе. Похоже на масштабный план, но для многих он так и остается мечтой, за которую банально лень браться".

Так и с остальными красивыми мечтами: человек ждет перемен к лучшему, но считает, что кто-то должен за него все осуществить. Особенно этим страдают женщины, пребывающие в ожидании героя-мужчины, исполнителя любых фантазий. Мужчины, живущие в бездействии, предпочитают винить в своих неудачах (несбыче мечт) страну и внешние обстоятельства.

Но все эти непосильные желания не означают, что мечтать вредно. Наоборот, при адекватном состоянии они добавляют человеку жизненных сил. То есть он и реально оценивает свой вклад в реализацию намеченного, и надеется на удачу или благоприятные внешние обстоятельства. А вот когда надежд на будущее слишком много, то мечты превращаются в иллюзии, и удовольствие от воображаемой жизни перекрывает настоящую. Это приводит к скорому разочарованию, если иллюзия вовремя обнаруживается.

К чему стоит быть готовыми? Главное, не думать, что стоит очень-очень захотеть — и все будет к вашим услугам. Нет. Бесполезно съедать бумажки с желаниями или бегать по тренингам, на которых учат быть богинями или авторами собственной жизни. Обычно там занимаются тем, что учат вкладывать всю свою энергию в формулировки и визуализирование желаемого. Чем это может закончиться? Вашими страданиями и желанием показать Вселенной, как вы страдаете, чтобы она наконец сжалилась и преподнесла хоть что-нибудь на блюдечке.

"Так стоит ли загадывать желания? Да, только делайте это правильно — со всей личной ответственностью. Ваше желание — это ваша работа над ним, ваши вклады и изменения. Не загадать и лежать на диване, а загадать и идти к этой цели. Запасайтесь реальными и достижимыми желаниями, а не очередными иллюзиями".

Вообще, праздники — идеальное время для загадывания желаний. Вы расслаблены, довольны, чувствуете прилив сил и эмоциональный подъем. Только в подобном состоянии можно представить себе прекрасное будущее во всей красе, а это столь же важный этап, как и правильная формулировка.

Расставляйте приоритеты и не просите слишком много. Лучше сконцентрироваться на чем-то одном, но самом важном. Так ваши шансы существенно повышаются.

И последний важный момент. Не нужно непрерывно думать о том, что вы загадали. Загадали — и забыли. Не крутите в голове свою мечту, лучше двигайтесь в нужном направлении, не забывая о спонтанности. Мечты же очень любят сбываться в самый неожиданный момент. С наступающим Новым годом!