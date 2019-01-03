Как возникает страх

В современном мире человека окружает множество страхов. Но что стоит за этим чувством?

Жанр ужасов прочно вошел в мировое искусство. Множество картин, книг и фильмов в качестве основного мотива содержат что-то пугающее и отталкивающее, способное пощекотать нервишки.

И хотя психологи еще не определились с тем, какие эмоции считать базовыми, подавляющее большинство относит страх к одной из них. А ведь и правда — страх является древнейшим чувством, знакомым каждому человеку. Более того, мало кто может похвастаться, что ему неведом страх. На протяжении всей жизни каждый человек чего— то боится: в детстве, например, монстров под кроватью, а во взрослой жизни человека сопровождают социальные страхи вроде неспособности самореализоваться или одиночества.

Но что стоит за этим чувством? Откуда берется страх?

И хотя люди знакомы со страхом буквально с зари цивилизации, его физиологическая природа была исследована относительно недавно.

Первым значительным шагом в понимании биологической природы страха является эксперимент, проведенный в 1894 году английскими учеными Джорджем Оливером и Эдвардом Шеффером, результатом которого стало обнаружение сосудосуживающего и прессорного эффекта вытяжки из надпочечников убитого скота. Под действием этой вытяжки происходило сужение лучевой артерии. Эксперименты продолжались дальше, и вот в 1897 году Джон Абель смог выделить активное вещество, ответственное за сужение сосудов и повышение кровяного давление. Это вещество было названо «эпинефрин».

Но Абель совершил ошибку, не запатентовав свой метод получения, так как в 1900 году исследователь Джокичи Такамине запатентовал свой метод выделения этого вещества из надпочечников, что и послужило началом конфликта между двумя учеными. Такамине же назвал полученное им вещество «адреналин».

И хотя что «эпинефрин», что «адреналин» оказались смесью двух гормонов — собственно, адреналина и норадреналина — с этого момента адреналин ворвался в медицину. Одно время им пытались лечить чуть ли не все болезни, включая онкологические заболевания — но адреналин не смог стать панацеей.

Тем не менее, адреналин — отдельное вещество, гормон, содержащийся в мозговом веществе надпочечников, и ответственен за чувство страха. И хотя чувство страха является негативной, с точки зрения человека, эмоцией — благодаря страху и адреналину, который его вызывает, организм мобилизуется для устранения угрозы.

Чтобы лучше понять, как это работает, необходимо обратить внимание на небольшую область, расположенную в мозгу человека — гипоталамус. Несмотря на свои небольшие размеры, гипоталамус является крайне важной деталью в сложном механизме человеческого тела. Чувство голода и жажды, терморегуляция, периоды сна и бодрствования — вот какие важные функции, без которых нормальное существование организма оказывается под угрозой, регулирует гипоталамус.

Гипоталамус является своеобразным мостиком, связывающим между собой не только множество отделов нервной системы, но и эндокринную систему, которая регулирует выделение гормонов — в том числе и адреналина.

В момент опасности в организме человека происходит целая серия сложных биохимических процессов — но первым шагом является передача сигнала об угрозе от гипоталамуса к надпочечникам — в ответ на этот сигнал надпочечники начинают интенсивно синтезировать адреналин. Эта колоссальная инъекция адреналина в кровь служит командой организму мобилизоваться.

Столь небольшая молекула оказывает на организм огромное стимулирующее действие — увеличивается сердцебиение и частота дыхания, но замедляется пищеварение и слюноотделение, зрачки расширяются, а рефлексы ускоряются. Кроме этого, кожные покровы бледнеют за счет оттока крови, а связано это с тем, что организм пытается предотвратить возможные повреждения кожи. Более того, в человеческой коже содержится примерно 1 литр крови, что, в случае сильной кровопотери, является важным ресурсом. И хотя в одних частях тела кровеносные сосуды сужаются, в мышцах тела сосуды, наоборот, расширяются для улучшения их работы в момент опасности. В частности, подскакивает в крови и уровень сахара — поставщика энергии для работы мышц. Повышается и болевой порог под действием адреналина — вот почему человек в минуту опасности способен перенести очень тяжелые травмы и суметь выжить.

Работа зрительных органов в момент опасности тоже изменяется и воспринимается лишь информация, поступающая с центральной части сетчатки, то есть периферическое зрение перестает работать — такое явление называется «туннельное зрение». Активируется и иммунная система — для борьбы с возможным заражением крови вследствие полученных ранений. Но не только тело реагирует на опасность — высшая нервная деятельность, сознание, тоже фокусируется только на источнике опасности, отбрасывая все лишнее — ту же лишнюю информацию с сетчатки глаза, или же посторонние звуки.

Практически все ресурсы организма устремляются на устранение опасности, и у всего этого состояния есть термин — реакция «бей или беги». Такое название связано с двумя возможными вариантами устранения опасности — или напасть в ответ, или убежать.

Но такая резкая мобилизация организма не проходит бесследно — после подъема всех сил организма наступает истощение, сопровождающееся возникновением жажды и голода, тремора и усталости. Иммунитет также снижается. А если человек стабильно испытывает страх, то и истощение становится постоянным — так называемый дистресс. Еще одно последствие длительного воздействия адреналина на организм — это увеличение миокарда в размерах, а также скелетных мышц.

И хотя адреналин вносит значительный вклад в чувство страха, есть еще один гормон, который первоначально и выделили в связке с адреналином из надпочечников скота, — и это норадреналин.

Норадреналин по механизму действия схож с адреналином, более того, он является химическим предшественником адреналина, то есть именно из него и синтезируется адреналин в организме. Тем не менее, между адреналином и норадреналином есть ряд отличий. Норадреналин обладает более сильным сосудосуживающим действием, но гораздо слабее влияет на сокращения сердца и метаболизм. Он ускоряет не только двигательные рефлексы, но и поддерживает уровень бодрствования — вот почему во время сильного стресса сон становится хуже. С другой стороны, небольшая концентрация норадреналина стимулирует обучение — для того, чтоб запомнить способ выхода из опасной ситуации. Но и тут есть обратная сторона — сильный стресс оказывает обратное влияние, и способность к обучению и запоминанию падает. Кроме этого, норадреналин по длительности действия значительно уступает адреналину.

Есть и еще одно существенное отличие в этих двух гормонах. Несмотря на то, что их химические формулы столь схожи между собой, под действием адреналина человек, скорее всего, станет избегать опасности, а под действием норадреналина — наоборот, вступит в бой, так как норадреналин повышает агрессивность. Так что во фразе «бей или беги» заключены эти два гормона — норадреналин и адреналин. Более того, из-за этого адреналин называют «гормон кролика», а норадреналин — «гормон льва». Так что, возможно, Трусливому Льву из сказки «Волшебник Изумрудного Города» всего лишь не хватало норадреналина.

Таким образом, люди по — разному реагируют на страх. Но есть люди, которые не испытывают чувство страха совсем, и это связано не с какими— то психологическими тренингами, а с редкой генетической болезнью, называемой «болезнь Урбаха — Вите». Это редкое генетическое заболевание было зарегистрировано в 1929 году. Вследствие этой болезни у человека разрушается миндалевидное тело, играющее важную роль в регуляции чувства страха. Но не только отсутствие страха является симптомом этой болезни — кожа становится очень хрупкой и легко повреждается, а заживление проходит очень плохо.

Иногда страх слеп — точнее, не страх, а рефлексы, которые это регулируют. Так, при резком звуке, или же если в поле зрение попадает что-то, что может показаться опасным, человек инстинктивно вздрогнет, или даже отпрыгнет в сторону, вскрикнет. Потом человек поймет, что ничего опасного и не было, но рефлексы, сложившиеся на протяжении долгих лет эволюции и отпечатавшиеся в наших генах, сделали свое дело.

Подытоживая все вышесказанное, можно сказать, что благодаря чувству страха люди могли выживать. Страх заставлял их собираться в группы, что в дальнейшем и привело к созданию более крупных обществ, что улучшало навыки социализации и способствовало развитию человечества. Остается только гадать, что могло бы произойти, если б всем людям был неведом страх.