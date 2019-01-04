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Пикантные факты о девушках, о которых мужчине лучше не знать 

BigPicture.ru 1 час назад
Фото: BigPicture.ru
Большинство людей представляют женщин хрупкими и ранимыми существами, с идеальными манерами, отменным вкусом и развитым чувством прекрасного. Леди и слабый пол, как никак, практически ангелы во плоти! Куда нам до них!
Но, как оказалось, девушки могут быть «противными», и в некоторых случаях — похлеще любого мужчины. Эти 11 постыдных фактов прекрасное доказательство того, что женщины — тоже земные создания.
У девушек все время пачкается белье. Особенно, когда они носят стринги… Поэтому и придумали ежедневные прокладки.
Женщины практически не следят за порядком в машине — салон завален мусором и всяким хламом. Да если заглянуть внутрь женской сумочки, очень часто там тоже царит полный хаос.
Если вы собираетесь жить с девушкой, будьте готовы однажды найти в ванной «окровавленное» полотенце или что-то подобное.
Девушки выпускают газы под одеялом. Вы, конечно же, должны делать вид, что этого не заметили, хоть ароматы в комнате стоят те еще…
Если вы не в курсе, как девушки используют тампоны, вам крупно повезло. Эту довольно негигиеничную процедуру им часто приходится проделывать в общественных местах…
Непонятно зачем, но девушки анализируют содержимое своих месячных. При каждой смене прокладки, они ее рассматривают, будто бы надеясь найти там что-то необычное. Это довольно мерзко.
Свой первый поцелуй они репетируют с различными неодушевленными предметами — подушкой, помидором, зеркалом, ладонью и так далее.
Зимой почти каждая девушка забывает о такой простой процедуре, как эпиляция ног (и других частей тела). А зачем? Так ведь теплее!
Они могут носить один и тот же бюстгальтер неделями, а то и месяцами…
… при этом нижняя часть груди у них все время потеет. Теперь представьте сочетание вечно потеющей груди и лифчика двухмесячной давности!
И, пожалуй, одна из самых мерзких привычек девушек — давить прыщи на лице! А если у самой давить нечего, то она доберется до вас!
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