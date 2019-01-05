7 вопросов, которые стоит задать себе, прежде чем вернуться к бывшему

Говорят, в одну реку дважды не войдешь… А вот и нет! Второй шанс заслуживают все, даже твой бывший, но главное — подходить к реанимированию прошлых отношений с умом…

После вашего расставания прошла пара лет, в течение которых ты постепенно снимала разметку мишени с его фотографий и вытаскивала иголки из его куклы вуду. И вот настал тот момент, когда ты можешь вспомнить о вашей совместной жизни только хорошее. А тут он как раз устроился работать в соседний офис, и вы каждый день давитесь карбонарой напротив друг друга. И ты невольно задумываешься, стоит ли начать все сначала. Может, и стоит, но перед этим задай себе несколько вопросов от эксперта — психолога и сексолога популярной сети «Тренинг-центр СЕКС.РФ» Марины Картун, которые помогут тебе принять правильное решение.

Вопрос 1. Как изменилась моя жизнь после расставания?

Нужно четко понимать, что изменилось в лучшую/худшую сторону после разрыва отношений и не потянет ли возвращение к прошлому тебя назад. Может быть, ты приобрела гораздо больше, чем потеряла.

Вопрос 2. Устранена ли причина?

Возобновлять отношения стоит только тогда, когда причина расставания не зависела от вас (например, переезд) или устранена. Иначе отношения снова дадут трещину. Как известно, люди не меняются, и, несмотря на все клятвы и заверения, что все на этот раз будет по-другому, скорее всего, через какое-то время вы столкнетесь с теми же проблемами.

Вопрос 3. Нужен ли мне именно этот мужчина?

Иногда мы пытаемся вернуться к бывшему партнеру из-за неуверенности в себе или страха одиночества. А тут он — такой знакомый, и я точно ему нравлюсь.

Вопрос 4. Не хочу ли я отомстить?

В практике секс-коучей есть множество случаев, когда женщины приходят на тренинг по глубокому горловому минету с горящими глазами и говорят: «Научите меня, я его верну, а потом брошу. Он еще за мной побегает». Но это вряд ли принесет тебе счастье и моральное удовлетворение. Уж если и учиться делать классный минет, то для нового и любимого мужчины, но никак не ради мести.

Вопрос 5. Не пытаюсь ли я доказать, что я лучше другой?

Увидела бывшего в клубе с симпатичной дамой? Или в социальных сетях с неизвестной девушкой? И сразу под ребрами скребется: «Я же лучше, я вон и красивая, и умная, и глубокое горло могу, не то что она». И давай доказывать и отбивать его у новой пассии. Вот только зачем? Если хочешь почувствовать себя желанной секс-богиней, вставь вагинальные шарики со смещенным центром тяжести и пройдись по улице, мужчин можно будет лопатами сгребать.

Вопрос 6. Дело точно не в сексе?

Очень часто бывает так, что бывший мужчина в отношениях с тобой был полным уродом, но вот секс у вас был отличный. И ты начинаешь тащить себя в деструктивные отношения ради регулярного оргазма. Поверь, научить сексу можно любого мужчину, а вот не быть козлом — нет.

Вопрос 7. Доверяю ли я ему?

Если есть желание вернуть отношения, есть любовь, но после случившегося доверия нет, отношения обречены. Только искренне ответив себе «Да, доверяю», можно двигаться дальше.