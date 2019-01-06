Как нагадать удачу и суженого в новом году

На Святки приходится большая часть гаданий в крестьянском календаре: в период смены старого года на новый гадать о будущем лучше всего. Куда бросать валенок, зачем есть наперсток соли, что можно увидеть в зеркалах — мы нашли самые "страшные" и популярные виды святочных гаданий. А вдруг — сбудется?

Конечно, святочные гадания в нашем представлении уже не имеют того магического значения, какое им приписывали наши предки, но остаются одним из захватывающих развлечений в новогодний период. В конце концов, заглядываем же мы в гороскопы, стучим по дереву и, не смотря на все достижения прогресса и технологий, по-прежнему недолюбливаем черных кошек на дороге.

Святки — это две недели с Рождества до Крещения, период, для которого создан самый большой и яркий комплекс гаданий. Пограничный период: Солнце поворачивает с зимы на лето, новый год сменяет старый, рождается Спаситель, — с этим временем связывались поверья в приход на землю душ умерших и разгул нечистой силы. Их невидимое присутствие и обеспечивало возможность приоткрыть завесу между настоящим и будущим.

На Святки было принято гадать с помощью различных предметов — украшений, деталей одежды, зеркала, полотенца, скатерти, кухонной утвари. Они служили магическим посредником между человеком и потусторонним миром, поэтому на первый план выходило их символическое значение: зерно — это урожай, полотенце — дорога, кольцо — человек, его владелец, а блюдо с кольцами — вместилище судеб всех людей.

Самыми важными темами гаданий были обычно будущий урожай и судьба человека. На Святки гадают в одиночку, семьей, группой — в том числе разнополой, когда в обряде вместе с девушками участвуют парни, и коллективом — например, всей деревней.

Для гадания необходимо соблюдать условия: находиться в нужном месте в нужное время. Как правило, это полдень или полночь — тоже своего рода "границы", а место — у окна, у порога, у зеркала, которые маркируют грань между миром "своим" и "чужим". Самые смелые могут отправиться и вовсе на "чужую" территорию, за пределы дома — на чердак, во двор, в сад, на перекресток дорог, на прорубь, в лес или поле. Считается, что там лучше ловится связь с "нечистью". Как правило, в этих местах проводили "страшные" гадания, для них лучшим временем считались дни с 1 по 5 января, последняя возможность — крещенский полдень.

Гадание — в традициях всех европейских и азиатских народов, некоторые виды очень похожи: немцы гадают на расплавленном олове, мы — на топленом воске. Итальянки бросают за ворота туфельку, мы — валенок. Как часть древней культуры, ситуация гадания возвращает человека к природному сознанию, заставляя верить, что его судьба зависит не от законов устройства социума, а от всеобъемлющих законов мира. Поэтому, чтобы быть ближе к природе, во время гадания снимают пояс, нательный крест, кольца и шейные украшения, иногда — часть одежды. Девушки распускают волосы — чтобы не только продемонстрировать отказ от норм социального поведения, но и внешне приблизится к облику мифологического существа — русалки, лешего и прочих кикимор.

В целях безопасности во время многих гаданий необходимо соблюдать запреты: не смеяться, не разговаривать, не оглядываться, не двигаться или, наоборот, не останавливаться. Важно вовремя почувствовать опасность и правильно завершить обряд: убежать, "перекрыть" связь с "другим" миром — перекреститься, сказать "Чур меня!", накинуть платок на зеркало, совершить действия в обратной последовательности, чем в начале гадания.

Гадание на зеркале

Считалось "страшным", но самым действенным. На зеркалах гадали все — крестьянки, барышни, королевы и, говорят, даже Александр Македонский перед решающей битвой. Нужно взять два зеркала, установить одно против другого, желательно, чтобы было еще третье, стенное зеркало. По бокам зеркал ставят свечи. Нужно увидеть в зеркалах коридор их отражений и пристально вглядываться в его вглубь, пока там не появится суженый. А может, не только он. Македонский, по легенде, увидел в зеркалах самого себя в золотом шлеме, какого на нем в момент ворожбы не было — и это видение стало символом его грядущей победы. В некоторых областях при гадании на зеркалах девицы брали с собой петуха и сжимали его в нужный момент — чтобы он запел и прекратил активность нечистой силы.

"Подблюдные" гадания

Один из самых ярких видов святочных гаданий, основанный на принципе вытаскивания жребия. Необходимо блюдо (или другой сосуд, или шапка), в него складывают небольшие предметы: кольцо, сережку, брошь, пуговицу — у кого что есть. Блюдо накрывается скатертью или полотенцем, салфеткой, платком. Затем поют короткие (от одной до десяти строк) песни, означающие ту или иную судьбу — для каждого участника. Во время исполнения каждой песни трясут блюдо, кто-нибудь один ловит предмет, попавшийся на лету под салфеткой. Чье было украшение, тому и предназначалась судьба, отраженная в песне — надевая свое кольцо после гадания, человек принимает предсказанное. Для последнего украшения песню не исполняли. В некоторых местных традициях оставшееся кольцо пускали по полу и замечали, куда покатится: если к дверям, то девушке — замужество, а мужчине — дорога.

Гадание на перекрестке

Тоже относится к "страшным". Девушки в рождественскую ночь выходят на перекресток и, загадав каждая о своем будущем женихе, очерчивают круг, и стоя в нем, "слушая округу". Если услышат смех и пение, то значит, скоро выйдут замуж, а если услышат плач, ругань, причитания — сидеть им в девицах да слезы лить.

В другом варианте на перекрестке слушают лай собак, по нему определяют далеко или близко девушка выйдет замуж, с какой стороны будет жених, какой у него нрав и возраст (злобный, хриплый лай — жених сердитый, старый; а незлобный, звонкий — жених добрый, молодой).

Гадание на воде

Наливают с вечера в рюмку воды, опускают кольцо и выставляют на мороз. Перед сном приносят рюмку: сколько будет бугорков, столько будет и сынков, а сколько ямок — столько дочек.

Гадание на сон

Кладут под подушку расческу, приговаривая: "Суженый, ряженый, причеши мне голову". Суженый, по поверью, является во сне и чешет голову. В некоторых книгах, где исследователями собраны обряды и их описания, приводятся рассказы девушек, которые на утро натурально находили на гребенке под подушкой клок собственных волос.

Берут наперсток соли, наперсток воды, смешивают и едят. Ложась спать, девушка говорит: "Кто мой суженый, кто мой ряженый — тот пить мне даст". Суженый является во сне и подает во сне пить.

Аналогичным образом гадают на картах, положив под подушку четырех королей.

Гадание башмаком, сапогом, валенком

Наиболее известный и распространенный вид гадания. Обувь нужно снять с левой ноги, бросить за ворота, наблюдая, в какую сторону ляжет носок. Если повернется назад к воротам, откуда был кинут, то еще год девушке не выходить замуж. Если носок повернут в другую сторону от дома — быть в новом году сосватанной.

Гадание на свинце, олове, воске, яйце

Повсеместно распространенное гадание. Воск — или другой легкоплавкий материал растапливают, а затем выливают в воду. Рассматривая застывшую форму, либо ее тень на стене пытаются в соответствии с традиционными представлениями ее интерпретировать. Сырое яйцо выливают в стакан с теплой водой.

Гадание на луковице

Разрезать луковицу на 12 долек, посыпать солью, каждую обозначить определенными месяцами наступающего года; наутро посмотреть, какая долька сухая, а какая — влажная; соответствующие месяцы будут сухими или дождливыми.

Соблюдение всех основополагающих установок обряда: нужного времени, правильного места, соблюдения последовательности действий, — гарантирует "верность" гадания.