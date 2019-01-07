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Почему нельзя сокращать имя человека 

WDay.ru 6 часов назад
Фото: depositphotos.com
Эксперты рассказали, почему уменьшительно-ласкательные варианты имени и тем более клички могут быть опасны для человека.
Каждый день мы слышим от коллег, родных и друзей свое имя в разных вариантах: от полного до уменьшительно-ласкательного и даже клички. Но несмотря на то что производные имени образованы от одного слова, они могут нести совсем иные значения.
Например, Марию могут называть Машей или по-брутальному Махой. И все эти три метаморфозы отражают в разных вариациях энергетическое значение имени. Таким образом, от незнания можно сбить вибрации человека (частота, которую излучает вовне. — прим.ред.), на которых он находится от рождения.
— Имя имеет свой фонетический код, — утверждает лингвист Мария Акопян. — Каждая буква и звук формируют характер личности. Если имя звучит твердо и уверенно, то его носитель будет идентифицировать себя в обществе как сильную персону, будет думать, что ему все по плечу. И это, конечно, может круто повлиять на судьбу. А если часто сокращать имя или, еще хуже, извращать его, то можно ненароком внести помехи в вибрационный фон и притянуть негативные события в жизнь человека.
— Имя — это единственное, что есть у человека, — утверждает психолог Анна Гарш. — Это его лицо, его сердцевина, его посыл в этот мир. Если часто называть человека неполным именем, то у него может понизиться самооценка. Он будет слышать в этом пренебрежительное отношение к себе, чувствовать неуверенность и неустойчивость в обществе. Что-то бессознательно будет тормозить его жизненный путь, вселять сомнения, причинять дискомфорт. И затем это может потянуть за собой неврозы. Поэтому с самого раннего возраста лучше называть ребенка только полным именем.
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