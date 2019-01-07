Лучшие святочные гадания по рецептам наших бабушек

С 7 по 18 января девушки устраивают вечерние гадания на Святках. Считается, что именно в этот период времени можно узнать наиболее правдивую информацию. Чаще всего девушки гадают на возлюбленного, детей и будущее в целом.

Вот несколько простых способов погадать, которые проверены не одним поколением:

Классическое гадание на воске

Возьмите тазик с водой, а также зажгите свечу. Держите ее точно над водой, а по силуэту капающего воска постарайтесь понять, что ждет вас в будущем. Подкова сулит удачу, точка — материальную прибыль, а прямые линии — начало нового дела.

Некоторые девушки гадают немного другим способов. Сначала они растапливают свечу целиком в емкости, а уже оттуда сразу выливают в тазик с водой.

Чтобы трактовать восковые знаки, постарайтесь обратиться к собственной фантазии — она вам непременно подскажет правильный путь.

Гадание на кофейной гуще

Тоже один из самых простых и верных способов узнать немного о своем будущем.

Забудьте про кофемашину и капсулы, сварите свежемолотый кофе самостоятельно в кастрюльке или в турке. Выпейте чашечку, расслабьтесь. Когда напиток будет подходить к концу, вы увидите на дне гущу. Кофе должно остаться столько, чтобы гуща свободно стекала по стенкам чашки. Немного не допив, оставьте чашку. Резко переверните ее и поставьте на блюдце. Через 10-15 минут чашку можно убрать. Убедившись, что гуща целиком стекла на блюдце, можно начинать трактовку знаков.

Гадание с зеркалом

Под Старый новый год (14 января) возьмите свечи, зеркало и графин с чистой водой. Поставьте графин на стол, а позади него — зеркало. По бокам расставьте три свечи и ровно в полночь вглядитесь в отражение.

Именно так раньше девушки пытались узнать, что ждет их в грядущем году. В отражении должны появиться образы того, что случится в будущем.