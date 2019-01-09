Как избавиться от любовной зависимости

Те, кто хоть немного интересуются психологией, наверняка знакомы с термином «любовная» или эмоциональная зависимость. Если объяснять в двух словах — это женщины или мужчины, которые ставят интересы партнера превыше своих. Вместе с клиентами мы составили чек-лист признаков, по которым можно судить, что вы принадлежите к тем, кто любит слишком сильно.

1. Эмоционально холодные родители

Робин Норвуд, автор нашумевшей книги «Женщины, которые любят слишком сильно», описывает детство своих героинь как несчастливое из-за эмоциональной холодности одного или обоих родителей или людей, их заменяющих. Причин эмоциональной холодности может быть несколько: чаще всего — прямая зависимости от алкоголя, наркотиков или игры.

Правда, в своей практике нередко встречаюсь с тем, что в родительской семье не было явных химических зависимостей, но могли быть социально одобряемые, например, трудоголизм отца. Или зависимостей не было, но были тяжелые заболевания одного из родителей. В таких семьях дети нередко «удочеряют» или «усыновляют» родителей, заботятся о них и эмоционально поддерживают, хотя сами очень нуждаются в заботе и принятии.

2. Жизнь в треугольнике Карпмана

Одним из самых ярких проявлений любовной зависимости становится бег по замкнутому треугольнику деструктивных отношений. Этот треугольник прекрасно описал Эрик Берн в своей книге «Игры, в которые играют люди», но сам треугольник носит имя другого исследователя — Стивена Карпмана. В вершинах треугольника лежат роли Тирана, Жертвы и Спасателя, а отличительная черта треугольника — взаимозаменяемость ролей. Например, вечером отец пришел домой пьяным, он выступает в роли Тирана, мама в очередной раз переживает «опять напился, скотина» и примеряет на себя роль Жертвы, а ребенок в этот момент либо спасает отца — идет укладывать его спать либо сочувствует матери из роли Спасателя. Наутро ситуация кардинально меняется — папа с похмелья, он испытывает вину и вот он уже наклеивает на себя ярлычок Жертвы. А мама стоит в позе сахарницы, руки в боки, и отчитывает несчастного из роли Тирана или наоборот, выступает из роли Спасателя, наливая приносящие облегчения сто грамм. Ребенок в этот момент может быть, как спасателем папы, так и присоединиться к маме. Понятно, что это схема очень упрощенная, но к сожалению, она — узнаваемый эпизод многих клиентских историй.

3. Неумение говорить о своих чувствах и потребностях

Основная особенность детей, выросших в зависимых семьях — неумение говорить о своих чувствах и потребностях, потому что в таких семьях, по большому счету, родителям на детей было наплевать. Многие мои клиенты из подобных семей либо испытывают трудности с распознаванием чувств — «что-то чувствую, а что — не знаю, какой-то дискомфорт», либо с формулированием желаний — «ничего не хочу, тупо сижу часами в сети либо играю в компьютерные игры». Часто клиенты жалуются на инфантилизм, но в таких случаях говорю, что инфантилы — это дети, которые повзрослели очень рано.

4. Отношения, которые приносят только боль и разочарование

Распространенный эпизод многих клиентских историй — отношения, которые приносят лишь боль и разочарования. Моя клиентка Анастасия, 29 лет, жизнерадостная и очаровательная молодая женщина, обратилась ко мне по поводу депрессии. На первой же встрече мы с ней вышли на проблему отношений с мужчинами, которые вызывали у Насти мучительные переживания. Она моментально влюблялась и привязывалась к партнеру, буквально растворялась в нем и его интересах, а через какое-то время мужчина уходил от нее. Другая полярность, клиентка Дарья, 34 года, которая настолько боялась близости с мужчинами, что расставалась с ними по собственной инициативе примерно через два-три месяца отношений.

5. Токсичные партнеры

Чаще всего женщины, которые любят слишком сильно, в партнеры выбирают зависимого человека, того же алкоголика, наркомана или гемблера (азартного игрока). Именно поэтому любовную зависимость еще часто называют созависимостью. Один из партнеров явно зависим от веществ или образа жизни, другой — эмоционально зависим от него. В этот пул токсичных партнеров также входят альфонсы, они попросту используют женщин, перверзные нарциссы — переворачивающие все с ног на голову, использующие газлайтинг и постоянно вызывающие у партнеров чувство вины, и психопаты — люди, которые не испытывают чувств в привычном для нас понимании.

Что делать, если вы обнаружили у себя несколько признаков созависимости?

Во-первых, осознать то, что вы страдаете от созависимости. «Назвать зверя по имени», по меткому выражению Ирвина Ялома, то есть осознать и принять факт, того, что с вами что-то не так — уже пятьдесят процентов излечения. Во-вторых, надеяться на «волшебную таблетку», то есть быстрое исцеление, не стоит. Терапия эмоциональной зависимости длится минимум один год, так как зачастую в ее основе лежат травмы привязанности, ранние эмоциональные травмы, которые ребенок проживает в первые годы своей жизни. В-третьих, если вы выросли в созависимой семье, вы можете обратиться за помощью в терапевтические группы, например, ВДА (взрослые дети алкоголиков) или Ал-Анон (помощь родственникам и друзьям алкоголиков). В-четвертых, и, пожалуй, самое главное, не отчаиваться, так как созависимость — не приговор, а только зона для личностного роста.