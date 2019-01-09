Как легко войти в рабочий ритм после каникул

Вот что надо сделать в первые дни после праздников, чтобы не испортить себе начало года.

После десятидневного отдыха, который большинство из нас проводило в положении лежа на диване или сидя за столом, нужно очень аккуратно приступать к текущим делам. Мы подготовили небольшую инструкцию, как плавно войти в новый рабочий год и не испортить себе настроение.

1. Откажитесь от стратегии «все и сразу»

Вы 10 дней жили в расслабленном ритме: много ели, хорошо спали, гуляли. И теперь вам кажется, что вы полны энергии и можете сворачивать горы? Этот эффект обманчив. Не нужно сразу бросаться с головой во все дела. В первые дни займитесь планированием, а ребенка не заставляйте налегать на учебу.

Не забывайте, что ползимы уже позади: холод и отсутствие солнца ослабляют наш иммунитет. А это значит, что чрезмерные нагрузки в такое время года могут поспособствовать тому, что вы подхватите вирус.

2. Сформируйте план из трех дел

Вашем девизом в новом году должны стать слова «по чуть-чуть, понемножечку».

Именно этот подход к делам проповедуют многие известные мотиваторы и психологи.

Выделите 3 приоритетных дела на весь день и обязательно выполняйте их.

Если получилось успеть что-то еще — хорошо, если нет — ничего страшного.

Такой подход к домашним делам, к работе, к учебе сохранит вам хорошее настроение.

3. Старайтесь высыпаться

В каникулы вы спали по 10 часов, а теперь пытаетесь резко перейти на режим 5/19 (где на сон отводится всего лишь 5 часов, на все остальное — 19). Зачем так издеваться над своим организмом? Ответьте себе на этот вопрос. Стоят ли все дела из вашего списка вашего здоровья? Уверены, что — нет!

А теперь смотрите «пункт 2»: выполняйте три самых важных дела и не доводите количество часов для отдыха до критической отметки.

7-8 часов сна — необходимый минимум, чтобы вы чувствовали себя человеком, а ваша нервная система не входила в режим чрезвычайного положения.

4. Не перегружайте себя и ребенка лишним общением

Зарядившись на каникулах положительными эмоциями, мы тут же хотим поделиться ими с коллегами, друзьями.

Желание похвальное, тем не менее, в этом, казалось бы, простом деле есть свои риски. Первый — быстро перегореть, истощиться. На разговоры уходит много сил, поэтому, по возможности, следите, чтобы первые дни после выхода в офис не превратились в бесконечный «треп».

Обмен впечатлениями — это хорошо, но стоит знать меру!

Контролируйте себя и научите ребенка также следить за собой.

Можно, например, когда вы почувствовали, что сейчас вы пуститесь в длительные обсуждения, поставить себе на мобильнике таймер. Он одернет вас и напомнит, что надо беречь силы.

5. Радуйте себя маленькими подарками

Положительное подкрепление в первые дни после отпуска поможет быстрее и с радостью влиться в работу.

Пообещайте себе и ребенку, что обязательно порадуете себя в конце недели чем-нибудь приятным. Для мамы — новая маска для волос, для ребенка — поход в кино. Продлите себе праздник, это поможет начать новый рабочий год с удовольствием!