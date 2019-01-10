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Как сложится карьера у знаков зодиака в 2019 году 

Passion.ru 7 часов назад
Фото: Passion.ru
Вы не ловили себя на мысли, что как бы вы не старались выделиться перед начальством, но повышение и дополнительные бонусы проходят мимо вас и более удачные сотрудники давно уже добились славы и признания, а вы так и сидите на вторых ролях.
Эксперты утверждают, что в данном случае в процесс вмешиваются звезды и вам останется только свериться со своим гороскопом, чтобы понять, как вам можно обратить ситуацию в свою пользу. Passion.ru совместно с астрологами выяснил, какие перемены в карьере ждут каждого знака зодиака в этом году.

Овен

Представителям данного знака в новом году представится возможность сменить не только место работы, но и вообще сферы деятельности. И хотя вам будет непросто наладить отношения с новым коллективом, вы знаете, ради чего вы все это затеяли и обязательно добьетесь того, к чему так долго стремились.

Телец

В новом году вы, к сожалению, «купаться» в деньгах точно не будете, но и материальная нужда тоже обойдет вас стороной. Вас ждет множество перспективных предложений и если вы не станете теряться в сомнениях и не побоитесь открыться чему-то новому, то год для вас сложится весьма успешно.

Близнецы

Представителям данного знака представится шанс выделиться из общей массы сотрудников и показать, на что они способны. Звезды уверяют, что как только вы наладите отношения с коллегами и заручитесь их поддержкой, то тут же можете рассчитывать на успех и быстрое продвижение по карьерной лестнице.

Рак

Если Раки не будут лениться и «отмазываться» от работы, то им представится шанс неплохо преуспеть и существенно улучшить свое материальное положение. Кроме того, многие представители знака задумаются об открытие собственного бизнеса, который принесет им неплохую прибыль в дальнейшем. А вместе с этим к вам придет уважение и успех.

Лев

Вам удастся показать себя успешным, респектабельным человеком и укрепить свои позиции в коллективе. Звезды рекомендуют вам инвестировать в репутацию щедрого человека и не скупиться на сувениры и прочие приятные мелочи для своих коллег или начальника. Это вскоре окупится с лихвой, поверьте!

Дева

Представителей данного знака ожидает быстрый карьерный рост, и, как результат, улучшение материального благосостояния. Кроме того, можно рассчитывать на регулярную премию или какое-то денежное вознаграждение, но только лишь в том случае, если вы выложитесь на работе по максимуму.

Весы

Представителям данного знака зодиака представится шанс показать себя настоящими новаторами и рационализаторами. К их мнению будут прислушиваться и коллеги, и начальство. И если вы все сделаете правильно, то вас ждет долгожданное повышение и уважение в профессиональных кругах. А это дорогого стоит, согласитесь!

Скорпион

Представители данного знака смогут реализоваться в своей профессиональной сфере, если поработают над самоконтролем и сосредоточенностью. Не стоит пересказывать руководству все, что вы о нем думаете, так же, как и навязывать свое мнение другим людям. Постарайтесь держать себя в руках и у вас обязательно все получится!

Стрелец

Первая половина года сложится для вас не слишком удачно — всему виной станут склоки, разборки и интриги на рабочем месте, которые постепенно затронут все сферы вашей жизни. Если вам удастся оградить себя от конфликтов и поменьше обращать внимание на заговоры коллег, тогда есть шанс выйти в конце года с минимальными потерями и рисками в профессиональном плане.

Козерог

Дальнейшее развитие вашей карьеры будет зависеть от того, насколько правильную тактику вы выбрали и не отклоняетесь ли вы от заданного курса. Возможно вам станет немного скучно стоять в общей очереди на «престол», и вы постараетесь изобразить нечто такое, чтобы получить похвалу от руководства. Звезды советуют дождаться удобного момента и проявить свои таланты — тогда с высокой вероятностью можно добиться успеха и продвижения по службе.

Водолей

В начале весны вас ждет хорошее денежное поступление в виде выигрыша в лотерею, наследства, премии или просто повышения оклада. Такая денежная прибавка безусловно вас порадует, но звезды рекомендуют быть осмотрительными и не спускать все сразу «на ветер». Лучше распорядитесь финансами с умом и потратьте их на самообразование, получение новой специальности или открытие своего дела.

Рыбы

Любое необдуманное движение или слово может стоит должности представителям данного знака, поэтому им придется выверять каждый свой шаг и десять раз подумать, прежде, чем озвучивать свои мысли. В противном случае вы рискуете впасть в немилость к начальству, вплоть до увольнения. Чтобы задобрить звезды, постарайтесь делать упор на качество работы, а не на ее количество. В таком случае вы сможете обезопасить себя от ошибок и не получить строгий выговор.
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