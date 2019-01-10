10 фраз, которые провалят любое собеседование

На собеседовании как на экзамене: можно испортить впечатление о себе одной неудачной фразой. Казалось бы, вот она, работа мечты — только руку протяни. Правила дресс-кода соблюдены, искусство «покер-фейс» освоено, человек умеет успешно продать свои услуги и профессиональные качества, но один неверный ответ — и от эйчара он слышит надоевшее до зубовного скрежета «Мы вам перезвоним».

От души хлопнув дверью и мысленно прокляв работников отдела кадров, незадачливый соискатель теряется в догадках: «Что же я сделал не так?» Мы попросили опытного эйчара помочь и назвать 10 фраз, которые помогут успешно завалить любое собеседование. Предлагаем твоему вниманию антирейтинг от Виктории Федоровой , HR-директора образовательной платформы «Фаза Роста».

«Мой предыдущий начальник — настоящий кошмар»

Каждый второй претендент на должность утверждает, что его шеф — козел, негодяй и вообще исчадие ада. Прекрасного работника не ценил, по карьерной лестнице подняться не давал, в коллективе были одни подхалимы и кумовья… Думаешь, интервьюер тебя пожалеет? Говорить о коллегах (хоть и бывших) в негативном ключе — дурной тон. Вряд ли кому-то понравится потенциальный сотрудник, который уже распускает сплетни.

Как поступить? Говори о причинах увольнения в позитивном ключе. Не было перспектив развития, сотрудничество себя исчерпало, произошли кадровые перестановки в компании. Без грязи и пересудов.

«У меня нет на это времени»

Часто на собеседованиях спрашивают о саморазвитии и последних достижениях. И кандидат, который отмалчивается или начинает судорожно придумывать оправдания своему бездействию, выглядит смешно и нелепо. «Тренинги, семинары, курсы? Ну что вы, у меня совсем нет на это времени, я же практически ночевала на работе». Желание выставить себя в лучшем свете понятно, но эйчар из твоего ответа сделает вывод, что развиваться и постигать что-то новое человек не может и не хочет. Поэтому ему просто помашут ручкой и пообещают перезвонить.

Как поступить? Продумай ответ заранее: «Стараюсь обучаться дистанционно», «Посещаю онлайн-тренинги», «Смотрю полезные видео на YouTube», «Много читаю». На это времени хватает у каждого.

«Я — само совершенство»

Часто интервьюеры задают вопрос: «Что бы вы хотели изменить в себе? Есть ли у вас недостатки?» Они это делают не для того, чтобы достать скелеты из твоего шкафа, а чтобы понять, насколько адекватно ты себя оцениваешь. И ответ «Ничего, я прекрасный работник» — прекрасный повод указать тебе на дверь. Смирись, не существует идеальной модели человека. И утверждение, что ты суперработник, указывает лишь на раздутое эго.

Как поступить? Сообщить эйчару о своем желании совершенствоваться и работать над собой. К примеру, «Я классический интроверт, но стараюсь, чтобы людям со мной было комфортно сотрудничать».

«Я не успела прочитать, чем занимается ваша компания!»

Это фиаско. А вдруг ты пришла на собеседование в фирму, которая тайком продает наркотики? Или органы для трансплантации? На собеседовании интервьюер сразу поймет одно: тебя прельстила только обещанная сумма с несколькими нулями. И можно потом сколько угодно рассказывать о своих профессиональных качествах. Рекрутер уже видит в тебе безответственную личность, которая даже не удосужилась прочитать объявление до конца.

Как поступить? Тщательнее готовиться к собеседованию, иначе на вопрос «Чем вас прельстила наша вакансия?» ты ответить не сможешь. Будешь мяться и краснеть, как двоечница на экзамене.

«У меня было много обязанностей»

А на самом деле я раскладывала пасьянс и сутками сидела в соцсетях. Рекрутеры хотят конкретики: какой объем работы ты выполняла и насколько успешно. Никому не нужен бездарный протиратель штанов.

Как поступить? Уже на этапе составления резюме включи в него пункт «профессиональные умения» и распиши, что входило в твои обязанности. Проходила курсы повышения квалификации, участвовала в семинарах, конференциях? Отлично, не забудь об этом упомянуть — это еще одно очко в твою пользу.

«Я никогда этим не занималась, но попробую»

Не нужно лишний раз подчеркивать недостаток опыта или знаний. Твоя задача — доказать эйчару, что именно ты нужна компании. А если ты теряешься и лепечешь что-то маловразумительное, вряд ли эта должность будет твоей.

Как поступить? Дай интервьюеру понять, что умеешь ставить цели и идти к ним. Даже если приходится землю грызть. Расскажи о своих достижениях за последний год, о том, что быстро обучаешься и готова упорно карабкаться по карьерной лестнице, а не пасовать перед трудностями.

«Пожалуйста, дайте мне шанс»

Соискатель смотрит глазами кота из мультфильма «Шрек» и беззастенчиво давит на жалость. Не ищи благотворительности и сочувствия. Рекрутеров в первую очередь интересуют твои профессиональные и человеческие качества, а не актерские таланты. Дрожащие руки, полные глаза слез, прерывающийся от эмоций голос — это отличные данные для театра, но не для серьезной компании.

Как поступить? Задумайся: неужели ты действительно хочешь, чтобы тебя наняли на работу из жалости? Наверняка у тебя есть сильные стороны, о которых можно рассказать интервьюеру. Делай акцент на них.

«Я готова на все!»

Жить в офисе, трудиться без выходных и праздников, продать почку… Многие соискатели наивно верят, что такая самоотверженность приятно порадует работодателя. На самом деле эта фраза выдает отчаяние и внутренние сомнения. Человек не уверен в своих силах, не знает, как продать свои услуги, — вот и прибегает к последнему средству. Вряд ли чаша весов склонится в его пользу.

Как поступить? Рассказать об обязанностях, которые ты выполняла на предыдущей работе. Сделать акцент на своих конкурентных преимуществах: знание иностранных языков, компьютерная грамотность, большой опыт работы и прочее.

«Что вам еще рассказать? Я все написала в резюме»

Для многих эйчаров резюме — это чистая формальность. Все решает личная встреча. В конце концов, кто мешает соискателю просто скачать удачное резюме из открытого доступа, да еще и приукрасить! И очень неприятно, когда на собеседовании претендент на должность даже двух слов связать не может. Хотя он «коммуникабельный, быстро обучаемый и просто идеальный работник».

Есть и второй вариант. Человек начинает подробно рассказывать о себе: где родился, учился, жил. Собеседование не кружок по интересам. Эйчар оценивает твои профессиональные навыки, а не сидит с попкорном и слушает увлекательную историю твоей жизни.

Как поступить? Учись презентовать себя. В резюме можно сочинять сказки — бумага все стерпит, но главное испытание ждет тебя при личной встрече. Правильно оперируй указанной информацией, приводи примеры, будь интересным собеседником.

«А отпуск оплачивается?»

В конце собеседования эйчар интересуется, есть ли у тебя вопросы? И тут претендент, который еще и работу получить не успел, начинает спрашивать об отпусках, больничных, льготах и выходных. Не попадай в эту ловушку и задавай правильные вопросы.

Обсуждая зарплату, не торгуйся, как на базаре. На вопрос «На какой уровень зарплаты Вы рассчитываете?» не нужно отвечать «Все зависит от объема работ». Учись адекватно оценивать свои услуги. Если человек уже на собеседовании дает понять, что за любую помощь придется доплачивать — он не заинтересован в результате, не умеет работать в команде.

Как поступить:

1. Сколько длится испытательный срок?

2. В чем заключаются обязанности?

3. Сколько человек в подчинении (если это руководящая должность)?

4. Как построена работа в компании? 5. Как происходит оформление (по трудовой, договору, ИП)?

Только после того как ты задашь 5-6 серьезных вопросов, можно интересоваться отпусками и премиями. Все в твоих руках. Интервьюер понятия не имеет, кто перед ним — отличный работник или человек, который просто тратит его время. И если ты сумеешь избежать подводных камней и покажешь себя с лучшей стороны — работа будет твоей!