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Что пациенты стесняются сказать психологу 

Рамблер 24 минуты назад
Попав в сложную жизненную ситуацию, многие обращаются к психологу. Однако даже у врача люди стесняются раскрыться полностью и задать вопросы, которые их на самом деле волнуют. Так, каждый человек хоть раз в жизни думал, что начинает сходить с ума. В реальности лишь у 5 процентов людей, которые заподозрили что-то неладное, действительно обнаруживаются симптомы психических расстройств, у остальных же наблюдается усталость и переутомление. Эти пять процентов будут пациентам врача-психиатра, а вот прочим помогает психолог. Какие же вопросы пациенты хотят задать психологу, но не могут? Смотрите видео и узнайте, что волнует клиентов психологов.
Психология , Видео
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