Как секс влияет на развитие мозга

Итак, как же связаны секс и работа мозга? Казалось бы, никак, но нейробиолог Венди Сузуки смогла доказать нам обратное.

Научные исследования утверждают, что сексуальная активность влияет на интеллект и способствует увеличению числа клеток мозга. Доктор наук Венди Сузуки интересно рассказывает об этой теории в своем бестселлере «Странная девочка, которая влюбилась в мозг», а также на различных бизнес-тренингах. К слову, последнее выступление нейробиолога состоялось минувшей осенью в Москве, в рамках Synergy Global Forum. Профессор Нью-Йоркского университета рассказывала российской публике, как стройное, подтянутое тело, удовольствие от хорошей еды и секса напрямую влияют на развитие мозга.

Казалось бы, занятия любовью далеки от интеллектуальной нагрузки, поэтому не должны влиять на умственные способности. Но исследования ученой говорят об обратном: любая физическая активность напрямую влияет на процессы в нашем мозге. Забудьте об усилиях по высокой концентрации сознания в медитации, о машинальной тренировке оперативной памяти, об освоении музыкального инструмента, то есть обо всем том, что ранее предлагалось для совершенствования интеллекта. Венди предлагает совместить приятное с полезным. Но это не значит, что секс — это панацея. Ведь мечта стать более умным посредством регулярных сексуальных отношений — не более чем заманчивая фантазия…

Секс — гормон счастья!

Как же связаны секс и работа мозга? Казалось бы, никак, но Венди Сузуки смогла доказать нам обратное. Согласно ее исследованиям, чем больше человек уделяет времени физической активности, тем здоровее его мозг. К физической активности ученая как раз и относит плотские утехи в том числе. Дело в том, что даже самая короткая тренировка поднимает уровень дофамина, серотонина и норадреналина, которые напрямую воздействуют на отделы мозга, отвечающие за ощущение счастья. Зато теперь понятно, чем обосновано приподнятое настроение после ночи любви. По научным наблюдениям Венди своевременная выработка этих гормонов способна предотвратить многие заболевания мозга.

Секс высвобождает эндорфины, нейромедиаторы и гормоны, которые улучшают настроение, да и в общем полезны для мозга. Вывод напрашивается сам собой: регулярный секс, определенно, важная часть правильного образа жизни, он сохранят ваш мозг здоровым и счастливым.

Можно ли с помощью секса стать умнее

Глупый качок — один из самых распространенных стереотипов современности. Но исследования Сузуки рушат все наши представления о глупости спортсменов. Оказывается, что чем больше мы тренируем свое тело, тем больше мы прокачиваем мозг. Так что для развития интеллекта ученая советует чередовать чтение книг в уютной обстановке с походами в спортзал и занятием любовью.

При этом тренироваться тоже надо целенаправленно и с умом. Приседы и жим лежа Венди рекомендует сочетать с проговариванием мантр и аффирмаций. Выберите подходящую для вас словоформу, например, «Я стройная и красивая», и повторяйте ее на протяжении всей тренировки. Такое сочетание будет иметь больше положительного эффекта от спорта, улучшит настроение и повысит концентрацию. Вообще сама ученая знает не понаслышке, как сильно спорт может изменить жизнь к лучшему. Дожив до сорока лет, Венди Сузуки многого достигла в науке, но осталась практически ни с чем во всех других сферах жизни. Когда она это осознала, то начала принимать активные меры для того, чтобы стать стройнее, моложе и успешнее. Добиться успехов в этом ей позволили именно спорт и медитации.