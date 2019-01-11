Почему некоторые люди слишком болтливы

Нас всех раздражает, когда знакомый излишне разговорчив. WomanHit.ru разобрался, откуда берутся безостановочные «говоруны»

Практически к каждому человеку можно найти подход, однако существуют и такие, кому только повод дай — заговорят. Обычно такое поведение ужасно раздражает, особенно если человек говорит без остановки. Считается, что женщины более разговорчивы, но и многие мужчины не отстают. Тем не менее у каждого слишком болтливого человека есть причины для такого поведения.

Причины излишней болтливости

Как мы уже говорили, в нашем обществе претензии предъявляются по большей части женщинам. Их бывает просто не остановить. Однако многим пустая болтовня абсолютно не мешает параллельно заниматься делами. Когда вы встречаетесь с подобным человеком, то задаетесь вопросом: откуда в нем эта черта. Почему у некоторых людей приходится часами выпытывать важную информацию, в то время как другие сами будут рады «вылить» на вас все, что накопилось в душе. Большое значение имеют темперамент и условия, в которых человек рос и воспитывался.

Вам наверняка попадались семьи, где ребенку позволено многое и его действия практически ничем не ограничены. Как правило, родители могут обсуждать при ребенке абсолютно любую ситуацию, произошедшую за день, причем в мельчайших подробностях. Поэтому дети, выросшие в таких условиях, считают, что не только семье, но и окружающим будут интересны подробности его жизни. Неудивительно, что друзья и знакомые периодически устают от общения с подобным человеком. А уж незнакомого человека такая открытость может повергнуть в шок.

Бывает и наоборот: семья жестко пресекает любые детальные обсуждения. Это не значит, что члены семьи холодно относятся друг к другу. Нет, они любят свою семью, просто не вмешиваются в личное пространство другого человека. Если у вас есть такой друг, вряд ли вы услышите от него интимные подробности его жизни.

Что кроется за излишней болтливостью

Не стоит думать, что слишком красноречивый человек сразу откроет вам все свои тайны. Возможно, таким образом он, наоборот, пытается от вас что-то скрыть, прикрываясь разговорами «ни о чем». Он не будет обсуждать с вами собственную жизнь, скорее будет говорить о других, либо на отвлеченные темы.

Если человеку есть что скрывать, он будет менять темы через каждые несколько минут, вы даже можете потерять нить разговора. Психологи советуют ограничивать общение с такими людьми: не вступать с ними в разговоры больше чем на полчаса, иначе вы рискуете заработать головную боль или симптомы похуже. Все равно ничего полезного от этого человека вы не узнаете, он говорит обо всем понемногу, но в подробности никогда не вдается.

Что интересно, болтуны могут говорить практически на любую тему — неважно, разбираются они в ней или нет. Если вы попытаетесь с ними обсудить что-то более детально, они могут даже растеряться. Еще один интересный факт: болтуном может оказаться и очень скромный человек. Он настолько боится тишины в присутствии других, что начинает говорить обо всем, что видит, лишь бы разгрузить обстановку.

Такие люди всегда тактичны и доброжелательны, но в их «исполнении» это почему-то отталкивает.

Они легко втираются в доверие.

Рассказав о себе, он начинает допытываться о вашей жизни.

Эти люди слишком навязчивы.

Они отличные манипуляторы, в большинстве случаев им требуется помощь специалиста. Не всегда болтун является безобидным. Им может оказаться человек с расшатанной психикой, что может повлиять на вас весьма негативно. Как же распознать опасность?

Если вы замечаете в знакомых хотя бы часть признаков, сокращайте общение до минимума, вам ведь не нужны проблемы с собственной психикой?

Другой вид болтунов, более безобидный, — сплетники.

Они просто жить не могут без обсуждения чужой жизни. Это можно назвать манией. Конечно, иногда они доставляют много проблем человеку, о жизни которого они хотят знать все, чтобы поделиться информацией с «миром», но чаще они просто раздражают окружающих. Проблема в том, что их крайне сложно уличить в нехороших делах. Просто помните, что в присутствии человека, за которым есть грешок, нужно следить за тем, что вы говорите, иначе можно столкнуться с последствиями бурной фантазии сплетника, основанной на вашей истории.

Как правило, сплетники — люди с низкой самооценкой. За счет обсуждения других они пытаются вырасти в глазах окружающих.

В любом случае, если вы замечаете болтливость за собой, попробуйте говорить чуть меньше и больше слушать. Поверьте, ваши друзья и коллеги это оценят.