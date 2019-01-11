Слова и фразы, которые выдают в вас провинциалку

Иной раз человека во время беседы выдают не только своеобразные особенности произношения, которые мы называем говором. Слова или даже целые фразы тоже могут стать своеобразным маркером, моментально выдающим собеседнику, кто вы и откуда приехали. Вот лишь самые яркие примеры, которые наиболее часто встречаются в разговорной речи и режут слух типичного жителя мегаполиса.

"Здравствуйте, я с Москвы"

Люди, начинающие диалог с этой фразы, должны быть готовы к тому, что достоверность остальных сказанных слов окружающие будут желать проверить на полиграфе. Ни один коренной житель столицы не будет использовать предлог "с", который противоречит не только здравому смыслу, но и банальным правилам русского языка.

"Чегось? Тогось!"

Совершенно не свойственные жителям мегаполисам вопросительные версии "чегось" и ответное "тогось", бывает, используют в своей речи жители глубинки.

"Погодь"

А это вообще что за слово? Чтобы выразить просьбу прекратить или остановиться выполнять начатое действие, желательно все же употреблять в речи альтернативные и куда более понятные варианты: "постой", "остановись". "Погоди", в конце концов.

"Садить"

А это слово, столь любимое в провинциальной среде, никогда и никто из коренных жителей мегаполиса не произнесет уж точно. Согласно правилам языка, этот глагол действительно имеет право на существование, но уже давно считается просторечием и совсем вышел из обихода в крупных городах. А вот жителям глубинки все же свойственно "садить цветы" и "детей на горшок".

"Я за тобой случаю"

Этот совершенно безобидный украинизм закрепился в русской речи. В последние годы все чаще люди говорят так, игнорируя верный вариант: "я скучаю по тебе". Не надо так.