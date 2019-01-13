Как распознать мужчину-невротика

Моя подруга осталась после свидания с молодым человеком в недоумении: «Пришли мы в зоопарк. Он мне: "Покупай билет". Я — в ступор. Потом собралась с мыслями и объяснила, что у нас как бы мужчина за даму платит. И в кафе, и в кино. Но сделала скидку на то, что у него никогда не было девушки (ему 27), типа не знает. Потом он уже платил за меня, но так, будто одолжение мне делает. И постоянно говорит, что добрые дела надо ценить.

Эрудирован, знает три языка, разбирается в истории, политике, этнографии. Интересный парень, но такое чувство, что не любит никого, кроме себя. С мамой конфликты, об отце плохо отзывается, девушек, друзей никогда не было. А вот я ему, как говорит, подхожу. Пугает меня это все… Что делать?»

Увы, моей подруге попался невротик. Кто это? Давайте разбираться.

Невротик — человек, характеризующийся эмоциональной нестабильностью. Причем в негативное состояние невротик погружается легко и быстро, долго в нем находится, а в позитивном настроении пребывает очень редко. Невротик часто устает от внешних обычных раздражителей, потому что неэффективно на них реагирует вследствие искаженного восприятия картины мира и самого себя. А ввиду того, что невротик воспринимает себя и мир искаженно, у него проявляются черты характера, кажущиеся нам странными, неуместными, пугающими и т. д. в зависимости от ситуации.

Как вычислить мужчину-невротика?

В одном человеке могут быть одно или несколько следующих качеств:

Он хвастается

Внешне взрослый, состоявшийся мужчина хвастается как ребенок. Карьерой, деньгами, загранпоездками, друзьями, девушками. Поначалу вам может показаться, что он весь такой успешный и востребованный. Но задумайтесь на секундочку: будет ли состоявшийся в карьере мужчина хвастаться своим состоянием? Надо ему это? Если вы его девушка, то и так все со временем увидите. Нетравматичному человеку нет нужды убеждать вас в том, что и так имеется.

А вот у невротика там сильно болит. Для того он и затуманивает вам мозг, чтобы вы ему поверили.

Есть даже такой тест для любого человека: хотите знать, чего ему не хватает, — послушайте, о чем человек говорит. Не хватает секса — он будет кидаться скабрезными шуточками, не хватает романтики — будет вспоминать романтические истории, которые он читал или лицезрел. Невротик же будет вас нагружать убеждениями насчет его бесчисленных сокровищ, постоянных звонков друзей и т. д. Таким образом он будет загонять вас в чувство, что вы не очень-то ему и интересны, у него же карьера, друзья. И ваши мысли «Ой, он такой занятой, как бы мне добиться его расположения?» будут кормить его невроз.

Он жадничает

Обычно это качество обнаруживается сразу. Мужчина не хочет платить за вас в ресторане, в кино, в театре, предлагает скидываться поровну, ноет по поводу повышения цен в ресторане, жалуется на низкую зарплату, обещая сходить с вами в определенный ресторан, ведет вас в забегаловку, мотивируя тем, что «и тут неплохо».

Не стоит думать, что он экономный и все деньги сохраняет для семьи. Такое же отношение ожидает и вас. Он будет требовать с вас отчета за каждую упаковку подгузников, ругать за то, что вы купили их в дорогом месте, не подождав скидку в «Пятерочке».

А может попасться и такой невротик, который будет контролировать, как вы расходуете детское пособие, на что потратили деньги, заработанные собственным фрилансом во время декрета, и какие подарки купили своим родителям на Новый год.

У такого невротика в голове работает схема — никому нельзя доверять. И потому он будет иметь неизвестные вам счета в банке, квартиру, оформленную на маму. При заключении брака будет настаивать на брачном договоре, требовать пополам скидываться на коммунальные платежи, мебель, средства по уходу за ребенком.

Он ноет

Да, некоторые невротики любят ныть: у них все плохо, погода мерзкая, ветер сильный, или было очень жарко, пока шел на работу, весь обгорел. Начальник — самодур, с коллегами не о чем поговорить, в столовой одна отрава, взносы за юбилеи уже надоели, премию не платят. А он — сам ангел, талантливый, душевный, но никто его не ценит и не любит.

Ошибкой будет кинуться спасать этого непризнанного ангела. Не спасете! Потому что решенные проблемы будут заменяться новыми, нытье не прекратится, а ваши усилия останутся незамеченными. А когда у вас кончатся силы и вы честно об этом заявите, то быстро окажетесь уволенными по статье «Утрата доверия».

Разновидность нытика — нарцисс. Это человек, который не умеет в принципе никого хвалить, кроме самого себя. Да и в разговоре он будет постоянно говорить о себе: о чем он думал, что читал, что видел, чего хочет. Желания, мнения других у нарцисса обычно отфильтровываются как посторонняя информация сразу или через некоторый промежуток времени. Вы можете хоть каждый день говорить нарциссу, что устали от бесконечного сидения с ребенком дома и хотели бы сходить к подруге, на йогу, посетить мастер-класс, он всегда будет отвечать: «А ты что, работаешь больше меня? Я не буду сидеть с ребенком, я устал на работе».

Он сваливает вину на других

Вы наверняка слышали такую крылатую фразу: «Лучший способ защиты — это нападение». Невротики пользуются этим приемом постоянно. Им легко собственные ошибки сваливать на других и упрекать их за это. Причем проворачивают они эту схему настолько виртуозно, что вы не всегда успеваете понять, а что, собственно, произошло? Привожу самый легкий пример, а вы можете вспомнить свои.

Жена: «Посмотри, пожалуйста, список подарков на Новый год, который мы составили с сыном. Можно заказать через сайт». Муж-невротик: «Я сейчас не буду смотреть, еще рано». Маленький сын (плача): «Вы не подарите мне подарки?» Муж-невротик: «Зачем ты вообще это начала? Из-за тебя он расплакался».

Уклоняясь от личной ответственности и занимаясь поисками виновного, невротик так и остается в своих проблемах. А если у невротика имеются антиобщественные взгляды, то его ссоры с другими становятся чаще, и он еще больше обособляется от окружения.

Он агрессивен

У некоторых мужчин невротизм достигает такого уровня, что они становятся агрессивными. Это видно сразу: мужчина ссорится с пассажирами в аэропорту, толкается в автобусе, находит причины поругаться с родственниками на семейном празднике, хамит официантам, пишет гневные письма в службы поддержки и так далее.

Если вы замечаете в мужчине агрессивность по отношению к другим (посторонним, родителям, коллегам), не ждите, что гроза обойдет вас стороной: мол, чувства и все такое. Дойдет очередь и до вас. И если с первыми четырьмя качествами партнеру еще можно совладать, имея спокойный характер, адекватную самооценку, уважение к себе, безграничное терпение и занудную настойчивость, то с агрессией дело обстоит намного сложнее. Гораздо экологичнее отказаться от агрессивного партнера в самом начале пути, чем потом тратиться на лечение собственных тела и души.