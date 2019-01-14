Самое лучшее лекарство для женщины — запах любимого мужчины

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"Как известно, существует ароматерапия, которая с помощью специально подобранной комбинации запахов снимаетстрессы и даже вылечивает разные болезни. Но вот подруга рассказала недавно, что видела в интернете сообщение — мол, самое лучшее лекарство для женщины — запах любимого мужчины. Интересно, в каком смысле? И от чего этот запах может вылечить? И вообще, один и тот же мужчина может пахнуть по-разному; мой, к примеру, ночью пахнет сандаловым деревом, утром, после душа, — дезодорантом, а вечером может и потом. И что, все эти запахи для меня лечебные?"

Ирина, Кисловодск

Отвечает кандидат медицинских наук Валерий Петровский: