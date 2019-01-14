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"Как известно, существует ароматерапия, которая с помощью специально подобранной комбинации запахов снимаетстрессы и даже вылечивает разные болезни. Но вот подруга рассказала недавно, что видела в интернете сообщение — мол, самое лучшее лекарство для женщины — запах любимого мужчины. Интересно, в каком смысле? И от чего этот запах может вылечить? И вообще, один и тот же мужчина может пахнуть по-разному; мой, к примеру, ночью пахнет сандаловым деревом, утром, после душа, — дезодорантом, а вечером может и потом. И что, все эти запахи для меня лечебные?"
Ирина, Кисловодск
Отвечает кандидат медицинских наук Валерий Петровский:
— В принципе, если вы действительно любите своего мужчину, все оттенки его запаха будут оказывать на вас позитивное действие. К такому выводу пришли сотрудники Стокгольмского университета. Их эксперименты неоднократно подтвердили, что запах мужа или бойфренда успокаивает женщину, снимает стресс и даже способен вылечить от депрессии. Причем запах этот может быть не самым приятным — например, женщинам давали понюхать футболки их мужчин после занятий в тренажерном зале. Запах пота любимого мужчины, который другие воспринимали как «неприятный и противный», нравился лишь его жене, причем не просто нравился, но оказывал на нее оздоровительное воздействие. Некоторые дамы даже признавались, что запах «родной» футболки им нравится больше, чем, допустим, аромат цветов. При этом исследователи отмечают важный нюанс: если отношения в семейной паре были не совсем благополучны, запах спортивной формы мужа вызывал у женщины обратный эффект: она начинала нервничать, раздражаться и даже жаловаться на головную боль.