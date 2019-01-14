Привычки, меняющие жизнь

Вы когда-нибудь думали о том, как влияют на жизнь наши привычки? Оттягивать принятие решения до последнего, проводить вечера возле холодильника, отказываться от помощи — всё это не просто осложняет, а ухудшает жизнь. Попробуйте сменить привычки и уже через пару месяцев вы заметите, что будни и выходные стали куда лучше.

Видео рассказывает о других полезных привычках, которые сделают вас успешнее.