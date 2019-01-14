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Привычки, меняющие жизнь 

Рамблер 3 часа назад
Вы когда-нибудь думали о том, как влияют на жизнь наши привычки? Оттягивать принятие решения до последнего, проводить вечера возле холодильника, отказываться от помощи — всё это не просто осложняет, а ухудшает жизнь. Попробуйте сменить привычки и уже через пару месяцев вы заметите, что будни и выходные стали куда лучше.
Одной из главных привычек успешного человека является ранний подъём. Понежиться в кровати, особенно в выходной, — это ли не удовольствие? Однако приучив себя рано вставать, вы удлините день и научитесь использовать время более эффективно. Если вам пока трудно преодолеть себя, то вспомните, что Говард Шульц, глава компании Starbucks, Ричард Бренсон, основатель и владелец корпорации Virgin Group, Тим Кук, генеральный директор компании компании Apple, предпочитают вставать очень рано.
Видео рассказывает о других полезных привычках, которые сделают вас успешнее.
Психология , Видео , Здоровье , Говард Шульц , Тим Кук , Ричард Бренсон , Starbucks , Apple
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