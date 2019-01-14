О чем не стоит рассказывать окружающим

Когда с нами случается что-то хорошее, хочется поведать об этом всему миру. Однако это довольно опасная затея. WomanHit.ru расскажет об основных темах, которые должны остаться только с вами

Есть множество моментов, которые нужно учитывать, если вы хотите оставаться успешным и счастливым человеком. Мы расскажем вам, о чем следует умолчать, чтобы не навлечь беду.

Вы ведь знаете, что наши мысли материальны? Вы то, о чем вы думаете и представляете. Если в вашей жизни появились люди, которые настроены против вас и несут отрицательную энергию, это вполне может сказаться на вашей жизни, поэтому необходимо крайне осторожно выбирать людей, которых вы впускаете в свою жизнь. Существуют стороны жизни, которые не нужно озвучивать окружающим.

Например, не стоит делиться успехами

Ваша радость может спровоцировать у другого человека приступ зависти, которая будет отравлять ваше существование. Вы должны понимать, что не все способны радоваться успехам чужих людей. Так что хорошо подумайте, прежде чем нестись к знакомым с радостной вестью о своих достижений. Довольно сложно будет восстановить энергетическое равновесие.

То же самое касается и людей из вашего близкого круга: семьи и друзей. Не стоит думать, что ближнее окружение чем-то отличается от общества в целом. Конечно, все зависит от конкретной ситуации, но если ваши отношения с родственниками оставляют желать лучшего, задумайтесь, стоит ли им открываться.

Храните планы и мечты внутри

Считается, что рассказывать о своих планах — плохая примета. Отчасти это так, однако, если вы доверяете близким, можете им открыться, возможно, они станут отправным звеном в осуществлении ваших планов. Воздержитесь от рассказов о своем идеальном будущем — опять же, это может вызвать волну негодования и ревности, что станет негативным фоном.

Умолчите о своей личной жизни

Ваша жизнь с партнером касается только вас двоих, другим людям запрещен вход на эту территорию без вашего разрешения. Когда вы делитесь негативными эмоциями в адрес второй половинки, вы ослабляете вашу общую любовную энергию. И наоборот: когда вы хвалите партнера, ваша связь энергетически усиливается. Можете ответить на вопросы родственников и друзей, но вдаваться в подробности ни к чему.

Не нужно делиться своими финансовыми успехами

Особенно осторожным нужно быть в ситуации, когда человек активно интересуется вашим материальным благосостоянием. Финансовая сторона — одна из самых хрупких и непостоянных. Ее легко можно повредить ненужными обсуждениями. Поверьте, людям совершенно не обязательно знать, сколько вы получаете. Человек может переключить энергетический поток в свою пользу, тем самым ухудшив ваше положение.

То, что вам снится, должно остаться только с вами

Многие астрологи и эзотерики настоятельно рекомендуют хранить в секрете сновидения. Опять же, когда вы делитесь с чужими людьми сокровенными мечтами или рассказываете о том, что вам снилось ночью, вы впускаете их в свое личное энергетическое поле, которое очень чувствительно к негативу.