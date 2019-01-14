«Синдром жены алкоголика»: почему некоторые женщины зависимы от пьющих мужей

Алкоголизм продолжает оставаться одной из серьёзнейших российских проблем. Это серьёзно снижает качество жизни в России — не только самих алкоголиков, но и близких — созависимых людей. Поведение женщин, чьи мужья страдают алкоголизмом, имеет определенные характерные особенности, что позволяет специалистам говорить о «синдроме жены алкоголика». Как проявляется синдром и как понять, что к Вам это не относится?

Зависимость от психоактивных веществ — семейная болезнь. Во-первых, она может встречаться у нескольких членов одной и той же семьи, передаваться из поколения в поколение. Конечно, подобное не является неизбежным, поэтому в каждой такой семье наряду с больными есть и здоровые в этом отношении лица.

Во-вторых, даже если в семье есть только один алкоголик, то все остальные ее члены страдают психологически. Просто невозможно жить рядом с алкоголиком и не быть вовлеченным в его болезнь эмоционально. Психическое состояние родственников людей, больных зависимостью обозначают термином «созависимость».

Созависимость — патологическое состояние, характеризующееся глубокой поглощенностью и сильной эмоциональной, социальной или даже физической зависимостью от другого человека.

По мнению специалистов, созависимость — зеркальное отражение зависимости, поскольку наблюдаются те же симптомы. Явление созависимости, так же разрушительно для близких, как химическая или другая зависимость у их родного человека.

Родственники больных страдают не меньше, а порой даже больше (поскольку они не пьют и переносят свою боль без алкогольного наркоза), чем сами больные. Для больных существует сеть наркологических диспансеров и больниц, частные лечебные учреждения тоже ими занимаются. Но, только в некоторых лечебных учреждениях есть специалисты, уделяющие внимание родственникам. Часто лечебные учреждения ограничиваются лишь краткой консультацией родственника.

Особенности синдрома

Синдром жены алкоголика характеризуется полной вовлеченностью в проблему алкоголизма мужа и отказом от собственных интересов.

Для состояния созависимости типично:

заблуждение, отрицание, самообман; компульсивные действия; изоляция, как механизм психологической защиты; низкая самооценка, ненависть к себе, чувство вины; подавляемый гнев, неконтролируемая агрессия; давление и контроль за другим человеком, навязчивая помощь; сосредоточенность на других, игнорирование своих потребностей, психосоматические заболевания; проблемы общения, проблемы в интимной жизни, замкнутость, депрессивное поведение, суицидальные мысли.

Типы созависимых жен

«Гиперответственные» жены

Эти жены делают все, чтобы помочь мужу, но только на первый взгляд. Скрывая от окружающих его проблему, бегая по утрам за пивом, притаскивая его на себе из гостей, они берут всю ответственность за его состояние на себя. Самое распространенное высказывание таких жен: «Он без меня пропадет». Не спрашивая, согласен ли муж лечиться, они сами отводят его к наркологу, сами решают, нужно ли только выведение из запоя или требуется кодирование от алкоголизма, при этом мнение самого нарколога редко принимается во внимание. Тем самым они лишают мужчину возможности выбора и освобождают его от ответственности за себя и своих близких. Если муж знает, что жена принесет опохмелиться, найдет его в подворотне, отмоет, накормит и оправдается за него перед его начальством, а при необходимости вызовет нарколога на дом — зачем ему что-то менять?

«Добровольная жертва»

Это особый психологический тип, получающий удовольствие от состояния собственного унижения и требующий постоянного сочувствия окружающих. Именно такие жены постоянно жалуются на пьющих мужей, но не признают наличия проблемы и обычно выступают против лечения алкоголизма мужа, ведь если он бросит пить, им не на что будет жаловаться. Разведясь с одним алкоголиком, они выходят замуж за другого, подсознательно «выбирая» нужного человека.

Как понять, что Вы созависимы?

Если у вас сформировалась привычка постоянно контролировать действия мужа (даже когда он трезв) и количество выпитого им алкоголя, узнавать, где он и чем занят, решать за него его проблемы — вы определенно созависимы.

Психология жены алкоголика меняется таким образом, что она все свои мысли и заботы подчиняет одной проблеме — спасению мужа. Но парадокс такого поведения заключается в том, что чем больше усилий тратит женщина, тем хуже становится ситуация. Муж продолжает пить, становясь все более изощренным в своих обманах и манипуляциях женой. Измученная женщина теряет самообладание и силы, все больше расшатывает свою психику и усиливает созависимость.

Ошибка всех созависимых, в том числе и жен алкоголиков, состоит в том, что они не понимают природу алкоголизма. Все их «воспитательные» меры направлены на то, чтобы, пробудив совесть в супруге, заставить его не пить. Созависимые считают пьянство результатом распущенности, не догадываясь о том, что это серьезная болезнь. Именно она заставляет алкоголика пить. Больной алкогольной зависимостью просто не может не напиваться.

Помочь справиться с запоями может только врач-нарколог. А реальная помощь жены алкоголика заключается в том, чтобы оставить больного один на один с его проблемой и не делать его пьянство максимально комфортным. Человек, страдающий алкоголизмом, должен осознать критичность своего положения и понять, что только он сам может себе помочь.

Психология поведения алкоголика характеризуется таким явлением как анозогнозия — отрицание наличия проблемы, и жена алкоголика должна это знать. Алкоголик может дойти до самого дна, так и не признав, что болен. А созависимая жена, которая постоянно помогает ему справляться с проблемами, вызванными пьянством, только помогает этому. Часто она сама оправдывает своего пьющего супруга перед другими, всячески выгораживает и защищает.

Жены алкоголиков безгранично верят в силу любви и в то, что они обязательно «перевоспитают» своих мужей. История человечества показывает, что нельзя переделать, пересоздать человека. Лишь сам человек может изменить себя. Женщины, которым хочется верить в то, что они «лепят мужа», находятся в плену иллюзий.

Иллюзии возникают тогда, когда человек сталкивается с непреодолимыми трудностями. Сами иллюзии приводят к еще большим проблемам. Рано или поздно необходимо принимать реальность. Бывает больно, но другого пути нет.