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«Капитал души»: как накопить на свою мечту 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Шаманы уже давно охотно делятся с людьми секретами здоровья, достатка и богатства. Одним из таких секретов является способ повышения своего материального уровня путем создания капитала души. О том, что это такое, читайте в этом материале.
Суть приема заключается в следующем: от каждой зарплаты (или гонорара, если вы получаете деньги нерегулярно) вы должны откладывать минимум 10 процентов — на потребности своей души. Эти деньги можно положить в красивую коробочку, которая будет заботливо припрятана где-нибудь, подальше от чужих глаз. Эти деньги никогда не должны быть потрачены — ведь они принадлежат вашей душе. Соль в том, чтобы накапливать капитал собственной души так, будто вы копите на что-то очень важное и желанное, что-то очень ценное для вас.
Самый большой соблазн настигнет вас тогда, когда вы захотите взять из коробочки небольшую сумму (скажем, оплатить счет за квартиру) — вы вряд ли вернете эти деньги. Поэтому лучше не искушаться и забыть о том, что эти деньги вообще существуют. Да и ведь это не ваши деньги — они принадлежат вашей душе, помните?
Как это работает? Дело в том, что выделяя деньги собственной душе, мы, во-первых, формируем атмосферу изобилия и любви в своей жизни. Раз деньги принадлежат душе, она потратит их именно на то, что принесет счастье и радость. Поэтому мы можем быть уверенными в том, что чем больше денег будет в коробочке, тем больше радости будет в нашем доме и нашей жизни. А во-вторых, каждый раз выделяя сумму на потребности своей души, мы расширяем поле финансов, в котором наши мечты и желания тоже растут. Другими словами, в вашем доме теперь всегда есть деньги — и сумма регулярно растет. Сколько бы денег вы ни получали, вы всегда можете отложить ровно 10 процентов — и отныне вы никогда не останетесь без денег.
Капитал души работает медленно, но верно, спустя какое-то время (2-3 месяца) вы увидите, что в вашей жизни стало больше возможностей для увеличения дохода, вы станете замечать новые пути развития, а главное — то ощущение свободы и изобилия, которое вы не сможете не заметить.
Женский форум
Психология
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