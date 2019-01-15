Что стало с девушкой, пробывшей в секс-рабстве 10 лет

Для молодой девушки из Румынии, мечтавшей сделать карьеру модели, последние десять лет оказались сущим адом. Историю юной секс-рабыни рассказывает издание The sun.

Елена (фамилию газета не называет специально) с детства мечтала стать моделью. Друг семьи однажды обмолвился, что девушка с легкостью бы преуспела в этом бизнесе, но есть нюанс. По его словам, не так уж легко покорить фешн-высоты в Румынии. Якобы, эта индустрия куда более развита в Британии, куда он ее и пригласил отправиться.

Некоторое время спустя Елена уже была готова ехать. В свои 20 лет девушка даже представить не могла, во что обернется ее решение отправиться навстречу модельной карьере.

Заботливые покровители приобрели для нее билет на самолет, а также обеспечили жильем. Спустя пару дней для девушки устроили фотосессию в нижнем белье, во время которой, по словам самой героини, чувствовала она себя крайне неуютно. Чтобы расслабиться, ей дали таблетку. Сказали, ничего вредного, просто снимет стресс. Юная и наивная Елена в очередной раз поверила своим покровителям и лекарство выпила. Дальше все происходило как в тумане.

Прошло еще два дня, снимки с фотосессии девушке не вручили, она так и не украсила ими свое портфолио, зато изображения появились на сайте секс-услуг. Рядом с ее фотографиями был удобно размещен прейскурант. Девушка ужаснулась и наконец начала осознавать, что происходит, но было уже слишком поздно.

Те самые покровители, купившие билет и обеспечившие девушку квартирой, сделали ее пленницей в один миг. Они пришли к Елене и сказали, что та должна им круглую сумму: тысячу евро за билеты, две тысячи — за снимки для портфолио, и еще пятьсот евро за аренду жилья.

Естественно, у юной румынки такой суммы не было, но мужчины "нашли выход". Ей предложили отработать долг, делая мужчинам массаж. Девушка отказалась, тогда в ход пошли угрозы убить всю ее семью. У Елены не оставалось выхода. Так начались 10 лет кромешного ада…

Каждую ночь девушку посещало несколько человек. "Средний чек" на то, чтобы провести время в ее компании, составлял около 150 фунтов. "Покровители" забирали более половины заработка сразу. У девушки практически не оставалось личных денег. Помимо того, чтобы отдавать выдуманный мучителями долг, ей надо было на что-то жить.

Чтобы усмирить душевную боль, Елена со временем подсела на кокаин. Спустя несколько лет она потеряла всякую надежду выбраться и практически примирилась с ситуацией.

Помощь пришла, откуда не ждали. Один из клиентов Елены оказался влиятельным человеком в преступном мире. Узнав историю заточения девушки, он использовал свои многочисленные связи и вызволил ее из сексуального рабства.

Я думала, что поездка в Британию могла бы стать отличным шансом начать новую жизнь. В свои 20 я была слишком доверчива,

— подытожила Елена.